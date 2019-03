Virginia Saba parla di Luigi Di Maio: "Stiamo vivendo una storia molto romantica"

Virginia Saba, come ci svela il suo profilo “Linkedin“, è una giornalista professionista esperta in cronaca, sport, cultura e Politica. Attualmente collabora per il gruppo editoriale Unione Sarda-Videolina e Mediaset ed è iscritta al terzo anno della “Pontificia Facoltà Teologica” di Cagliari. La sua passione per lo sport gli ha permesso di giocare per diciassette anni in serie A2 alla Virtus Cagliari e di lavorare dal 2008 al 2010 per Sky Sport e Sky Sport 24.

Un curriculum davvero niente male per la giornalista, ma in queste settimane si parla di lei solamente per la presunta relazione con Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle e dal giugno 2018 ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali. La donna, intervistata al settimanale “Di Più“, ha voluto svelare i particolari di questa sua storia d’amore.

L’intervista a Virginia Saba

La giornalista svela il suo entusiasmo per questa conoscenza: “Sto vivendo una storia molto romantica con Luigi. La viviamo giorno per giorno con entusiasmo, cercando di stare insieme il più possibile, impegni permettendo. […] Mi ha conquistato con il suo modo di parlare, con la sua conversazione. È da gennaio che ci frequentiamo, sono più di due mesi che giriamo per Roma e nessuno si era accorto di niente”.

In questa intervista al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, Virginia Saba svela i primi giorni passati con Luigi Di Maio: “L’ho conosciuto per il mio lavoro di assistente parlamentare. In un contesto lavorativo la serietà è la prima cosa e ho sempre cercato di avere un atteggiamento perfetto che non desse adito a pensare chissà che cosa. Però, a essere sincera… magari in Sardegna a gennaio non è stato così. Eravamo nella mia terra per le elezioni uninominali e, insomma, qualche sorriso in più a Luigi gliel’ho fatto”.

Il loro rapporto va a gonfie vele, anche grazie al benestare della famiglia di Virginia Saba. Quest’ultima dichiara infatti che il padre si è fatto un’idea di Luigi Di Maio da quello che legge e vede in tv ed è entusiasta per la loro storia. Quindi, almeno per il momento, nulla sembra poter fermare il loro amore.