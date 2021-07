Vip Master: stasera a Milano Marittima Anna Falchi, Francesca Cipriani e le star della tv

Milano Marittima festeggia il trentennale del Vip Master. Stasera e domani, a partire dalle ore 20:30 al Circolo Tennis, alcune star dello sport e della tv sono pronte a sfidarsi a colpi di racchetta. Il tennis protagonista insieme ad Anna Falchi, Francesca Cipriani, Ambra Lombardo, Cristiano Malgioglio, Paolo Brosio e tanti altri ancora. “Stiamo andando forte, non stiamo dormendo per niente per organizzare il trentennale del Vip Master in collaborazione col Comune di Cervia. Ce la stiamo mettendo tutta per la gioia dei turisti. Milano Marittima è pronta a trasformarsi nella capitale del divertimento”, ha fatto sapere il deus ex machina Patrick Baldassari, ex di Valeria Marini a Temptation Island.

La novità, a poche ore dall’evento, è proprio la presenza di Anna Falchi. Sarà lei la regina dell’evento? Sicuramente si contenderà il podio di bellezza e lifestyle con Francesca Cipriani, Rosalinda Cannavò (Gf vip), Ambra Lombardo (Tiki Taka) ed Ursula Bennardo (Temptation Island e Uomini e donne). Piero Chiambretti, Gene Gnocchi e Antonio Razzi potranno, perché no, vincere il premio dell’intrattenimento.

Intanto si è espresso così sui social Sossio Aruta, il noto “Re Leone” anima del programma Campioni il Sogno col Cervia: “Ho fatto 6 ore di viaggio per venire a Milano Marittima, siamo carichi per il Vip Master”. Si parte stasera alle ore 20.30 circa; domani stesso programma con gran finale a base di buon cibo e buona musica ai Bagni Paparazzi di Milano Marittima. Anche Costantino Vitagliano, ospite questi giorni dei Bagni Paparazzi, si dice pronto: “Carichi per il Vip Master, vi aspetto grintosi“.

Ecco i nomi degli ospiti del Vip Master: Anna Falchi, Cristiano Malgioglio, Jimmy Ghione, Federico Aicardi, Sossio Aruta, Gioia Barbieri, Paolo Bargiggia, Evaristo Beccalossi, Ursula Bennardo, Beppe Boni, Massimo Boldi, Paolo Brosio, Piero Chiambretti, Igles Corelli, Francesco Chiofalo, Francesca Cipriani, Umbreto Crocetti, Moreno Mannini, Denis Dosio, Ilaria Fratoni, Federico Gatti, Gene Gnocchi, Drusilla Gucci, Ambra Lombardo, Paolo Mengoli, G.B. Olivero, Mitch Le Iene, Moreno il Biondo, Paolo Panbianco, Edoardo Raspelli, Ruben Razzante, Antonio Razzi, Andrea Rizzo, Arrigo Sacchi, Idris Sanneh, Rosalinda, Samuele Sbrighi, Katia Serra, Shade, Giacomo Urtis, Costantino Vitagliano.

Nella lista dei presenti potranno esserci “colpi di scena dell’ultima ora”. Negli ultimi anni hanno partecipato numerosi personaggi della tv tra cui Massimo Giletti, Mercedesz Henger, Jo Squillo, Christian Vieri e tanti altri ancora. L’ingresso sarà a titolo gratuito come ogni anno con fondi che saranno devoluti in beneficenza.