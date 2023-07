Vincenzo De Luca critica aspramente Mauro Corona: la replica dello scrittore

Lo scrittore Mauro Corona ha dato una diretta e tagliente replica al discorso di Vincenzo De Luca, pronunciato durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai. Durante il suo intervento, il presidente della Regione Campania ha preso di mira Mauro Corona, uno dei fedelissimi della giornalista Bianca Berlinguer, ora passata a Mediaset. La risposta dello scrittore è giunta diretta e pungente, dimostrando il suo carattere pungente e carismatico.

Vincenzo De Luca ha utilizzato toni irriverenti e satirici nel suo commento sull’addio di Bianca Berlinguer alla Rai, ironizzando sulle peculiarità di Mauro Corona, ospite fisso del programma. Ha descritto l’autore come un “Neanderthal troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita“.

Mauro Corona non era ancora a conoscenza delle dichiarazioni del presidente De Luca, tanto che egli stesso ha chiesto: “Cosa ha detto?“. Non si può stabilire se fosse un modo per evitare l’intervista o se fosse realmente immerso nella natura dei suoi monti, all’oscuro di tutto.

Informato degli aggettivi frizzanti utilizzati da De Luca per dipingerlo, Mauro Corona ha tempestivamente risposto, con la sua irriverenza e forse anche un tocco di satira: “Apprezzo De Luca come comico, ma Crozza lo supera. Come politico, mi suscita tenerezza e talvolta pietà“. Non si è spinto oltre, con battute sull’addio di Bianca Berlinguer alla televisione di Stato, dimostrando scarso interesse a commentare su questo tema.

