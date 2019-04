Vincent Cassel e Tina Kunakey genitori, è nata la piccola Amazonie

La nascita della piccola Amazonie figlia dell’attore Vincent Cassel e della modella Tina Kunakey è stata resa nota proprio dall’attore con un post su Instagramm, dove insieme alla didascalia “Amazonie est née“ l’attore ha pubblicato una foto della foresta pluviale; il nome della piccola infatti è un omaggio al Brasile, terra in cui l’attore e sua moglie vivono gran parte dell’anno, definita da Cassel un posto selvaggio e splendido non paragonabile all’Europa.

L’attore 52enne e la modella di 22 anni sono diventati genitori di Amazonie il 19 aprile e la piccola è gia stata soprannominata, in un commento al post dell’annuncio della sua nascita, dal fratello della Kunakey, Zakry, “Zozo“. Cassel e Kunakey si sono conosciuti nel 2016, sposati nel 2018 e subito dopo hanno deciso di allargare la famiglia. L’attore in molte interviste ha dichiarato di volere dei figli con la sua giovane moglie ed infatti, sempre sui social, a gennaio hanno annunciato la gravidanza ed hanno condiviso con i loro followers molti momenti teneri insieme.

Cassel ha più volte replicato alle critiche che gli sono state fatte per la differenza d’età con la compagna, più di 30 anni, rispondendo che non si può scegliere di chi innamorarsi e che non sapeva quanti anni avesse Tina; rimasto sorpreso quando l’ha saputo, ha poi pensato “Beh è andata così”.

Amazonie è la terza figlia femmina dell’attore, già padre di Deva e Leonie avute dall’attrice Monica Bellucci, e proprio in questi giorni la figlia maggiore Deva è apparsa in un famoso spot, facendo notare tutta la sua somiglianza a mamma Monica. Tina Kunakey, invece, con Amazonie è diventata mamma per la prima volta.

Vincent Cassel e Tina Kunakey infine, nonostante tutte le critiche, stanno dimostrando di essere una famiglia unita e felice, a coronamento della quale è arrivata la nascita della piccola Amazonie.