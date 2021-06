Victoria De Angelis dei Maneskin confessa di aver sofferto di attacchi di panico

Il famoso gruppo rock dei Maneskin sta vivendo davvero un periodo d’oro dal punto di vista musicale. Un successo dietro l’altro hanno catapultato quel gruppo di quattro ragazzi nell’olimpo del rock. Musica di qualità fatta col cuore e tanta passione, questo è il segreto del loro tanto successo. Se prima i Maneskin erano un fenomeno unicamente italiano, grazie anche alla loro vittoria nell’ultima edizione di Sanremo, oggi con l successo all’Eurovision 2021, i Maneskin sono divenuti un gruppo apprezzato in tutta Europa.

Bisogna però ricordare che dietro un gruppo così di successo si nascondono pur sempre quattro ragazzi, semplici e fragili come tutti i ragazzi della loro età. Di recente la bassista del gruppo, Victoria De Angelis, ha concesso una lunga intervista per “Elle” parlando un po’ della sua vita passata e delle sue ansie, rivelando persino di aver avuto attacchi di panico.

Victoria De Angelis: “ho perso un anno di scuola”

La ragazza ha infatti affermato che a causa del suo forte stato d’ansia, in passato arrivò anche ad ottenere un risultato carente a scuola, fino a perdere un anno: “Ero una ragazza spensierata, a 14 anni mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola. C’era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo“.

La De Angelis in seguito aggiunge che è stato solo grazie all’aiuto della sua famiglia e di tante sedute di terapia se è riuscita ad uscire da un periodo davvero buio della sua vita.

Data anche la sua giovanissima età, Victoria inizialmente ha avuto infatti non poche difficoltà a gestire le sue paure e le sue responsabilità: “Prima mi lasciavo spaventare dagli impegni che mi portavano lontano da casa e dagli amici, dalla routine e dal senso di responsabilità. Mi metteva ansia sapere che molte persone contavano su di noi“. Per fortuna adesso la bassista è in grado di gestire con grande maestria le sue ansie.