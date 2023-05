Victoria Cabello dichiara: "Sono nubile a 48 anni, sono in una queer family e sto bene con la mia solitudine"

Victoria Cabello, la ragazza pestifera della televisione che ha conquistato il pubblico con la sua irriverenza e ironia. Dalla sua partecipazione a Mtv e Le Iene, fino al celebre episodio del 2003 alla Mostra del Cinema di Venezia, quando si presentò a George Clooney, ancora scapolo, vestita da sposa, ancor prima che Amal facesse la sua comparsa. Victoria Cabello è stata protagonista di programmi come Victor Victoria, Quelli che il calcio, il Festival di Sanremo (edizione del 2006 con Giorgio Panariello e Ilary Blasi) e X Factor. Sempre con la sua inconfondibile frangetta e l’atteggiamento di chi non si lascia scoraggiare da nulla.

Victoria è tornata più determinata che mai. Prima è stata la volta di “Pechino Express”, dove ha dichiarato: “Mi ha fatto capire che potevo farcela, mi sono sentita sicura. Sono felice che Costantino della Gherardesca mi abbia offerto di partecipare“. E adesso, a partire dal 23 maggio, è protagonista del nuovo programma “Viaggi Pazzeschi“, insieme al suo complice di una vita, Paride Vitale. “A questo punto, non mi definisco più neanche single: sono ufficialmente una nubile“, racconta Cabello. “Ho 48 anni, vivo con il mio adorato cane, Silvano, e mi trovo bene nella mia solitudine. Non ho paura di stare da sola. Ho tanti amici, giro, e non escludo di cambiare idea se dovesse arrivare qualcuno, ma deve valerne la pena.”

Le parole di Victoria Cabello risuonano con un profondo senso di appartenenza e amore incondizionato. Come Michela Murgia, anch’essa ha la sua “queer family“, una famiglia scelta che ha sempre sostenuto e abbracciato la sua vita. Per Victoria, queste persone splendide sono un punto di riferimento fondamentale, anche se non ci sono relazioni romantiche coinvolte. È un legame fortissimo che porta avanti da una vita, un sostegno reciproco che si traduce in amore e affetto sincero. Le famiglie queer sono un fenomeno sempre più diffuso e rappresentano una preziosa risorsa per molte persone che trovano comprensione e appoggio in un contesto familiare non tradizionale.

Queste famiglie possono includere amici di lunga data, compagni di vita, mentori o anche comunità di supporto. Ciò che conta è che si tratti di persone che si scelgono reciprocamente, creando legami profondi e duraturi basati sull’affetto, l’accettazione e l‘empatia. La scelta di Victoria di cercare un “amico per la vita” anziché una relazione romantica riflette il suo desiderio di un amore che vada oltre i confini tradizionali. Non si tratta solo di trovare un compagno sentimentale, ma di creare un legame solido e duraturo con persone che condividono i propri valori, interessi e visioni di vita.

Questa scelta consente a Victoria di vivere pienamente la sua solitudine e, allo stesso tempo, di nutrire una rete di supporto e amore incondizionato intorno a sé. Victoria Cabello ha sempre dimostrato di essere una donna forte, che non ha paura di mostrare la propria autenticità. Con il suo spirito indomito e la sua ironia contagiosa, continua a conquistare il pubblico televisivo. Con “Viaggi Pazzeschi“, siamo certi che regalerà momenti di intrattenimento spensierato e avventure emozionanti. Non resta che seguirla e lasciarsi coinvolgere dal suo entusiasmo contagioso.