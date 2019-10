Victoria Beckham, il suo account Youtube è un fiasco: rischio di chiusura

Il canale Youtube di Victoria Beckham non sta riscuotendo il successo sperato. L’ex cantante delle Spice Girls che ha sfondato con profitto nel mondo della moda, a quanto pare ha non poche difficoltà con il suo account Youtube, che rischia ora di essere chiuso. Aperto nel 2012, in un primo momento aveva conseguito una discreta popolarità, salvo poi conoscere un progressivo calo di interesse da parte degli internauti.

A rendere pubblico il primo scivolone nella carriera di Posh Spice è stato il Daily Mail, che per mezzo di un articolo ha altresì diffuso i dati sui fallimentari ricavi legati a questo infruttuoso progetto.

Lei che nella sua vita non aveva mai sbagliato un colpo, per la prima volta si trova a che fare con un insuccesso. Dopo l’affermazione travolgente nel mondo della musica, il celebre matrimonio con David Beckham e la scelta di lanciarsi nel mondo della moda, il primo flop è però arrivato con il suo account Youtube. Dati alla mano, a fronte di un canale con 109mila iscritti, il giro d’affari è pressoché ridotto ai minimi termini, tanto da non superare i 28 euro di incassi giornalieri.

A quanto pare sarebbero davvero pochi gli utenti patiti delle sue collezioni e più in generale delle sfilate di moda. La moglie di David Beckham ha cercato di sopperire a questo problema caricando anche una serie di tutorial e altri suggerimenti legati anche alla sua vita quotidiana, ma il tentativo di non far affondare il suo progetto non ha raggiunto l’obiettivo sperato. Non a caso da un anno a questa parte, i risultati deludenti hanno messo in apprensione la stilista, che si trova ora davanti ad un bivio.

La 45enne originaria di Harlow ha infatti investito non solo ingenti finanze, ma anche molto tempo in quello che si sta tramutando in un clamoroso fiasco. La convinzione che si sta facendo largo è che non valga più la pena investire in un account, la cui sola manutenzione supera di gran lunga i miseri ricavi conseguiti.