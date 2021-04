Victoria Beckham festeggia 47 anni con David ed i figli

Victoria Beckham ha festeggiato questo weekend il suo compleanno in compagnia della famiglia e di alcuni amici famosi.

L’ex Spice Girl ha compiuto 47 anni sabato 17 aprile, ma ha iniziato le celebrazioni venerdì con un falò sulla spiaggia a Miami in compagnia di David e dei loro quattro figli. “Grazie@davidbeckham per aver reso il mio compleanno così speciale. Ti amo tantissimo“, ha scritto la stilista su Instagram postando una foto che la ritrae assieme al marito sulla spiaggia.

La stessa immagine postata poi dall’ex calciatore, che ha scritto: “Buon compleanno mamma, ti amiamo così tanto e ti meriti la giornata migliore di sempre. Alla migliore mamma e moglie, buon 47esimo compleanno @victoriabeckham“. David non ha saputo resistere, aggiungendo alla fine della didascalia una piccola frecciatina scherzosa scrivendo: “A proposito, io ho ancora 45 anni“.

Il figlio più grande della coppia, il 22enne Brooklyn, era presente insieme alla sua fidanzata, la 26enne Nicola Peltz. Entrambi hanno postato su Instagram gli auguri per Victoria, così come gli altri due figli Romeo, 18 anni, e Cruz, 16 anni. La coppia ha anche una figlia di 9 anni, Harper Seven, che al momento non è iscritta a nessun social media.

La sera dopo la coppia ha continuato i festeggiamenti con un party per l’apertura dell’hotel Goodtime a Miami Beach che ha visto tra gli invitati la star dei reality Kim Kardashian, il cantante Maluma, l’attore e comico Chris Rock ed il musicista Pharrell Williams. L’occasione ha visto anche i festeggiamenti per l’inizio di stagione per l’Inter Miami CF, la squadra di calcio di David Beckham di cui è Presidente.

A Victoria gli auguri sul web anche dalle ex Spice Girl Emma Bunton e Mel B, dal musicista Elton John e dall’attrice Eva Longoria, amici di vecchia data di Victoria che sono rispettivamente padrino del secondogenito Romeo e madrina della piccola Harper.