Veronica Satti si separa dalla fidanzata Valentina: "Le auguro il meglio"

Il pubblico da casa ha avuto l’opportunità di conoscere Veronica Satti grazie alle sue ospitate a “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque”, le due trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. La ragazza, approfittando dello spazio concesso, cercava in tutti i modi di far pace con il padre naturale Bobby Solo e diventare, nuovamente, una vera famiglia.

Per questo motivo Barbara D’Urso decise di far partecipare Veronica Satti alla quindicesima edizione del “Grande Fratello”. La giovane non è riuscita a conquistare la finale per un soffio, ma comunque ha avuto l’opportunità di avvicinarsi nuovamente a Bobby Solo. I due, come abbiamo potuto vedere nella puntata del 10 giugno del “GF”, hanno ripreso i rapporti tra padre e figlia.

Veronica Satti si separa dalla sua fidanzata Valentina

Durante la sua esperienza al “Grande Fratello 15”, Veronica ha fatto parlare anche per essere fidanzata con la giovane Valentina. Durante i daytime e i vari confessionali, la Satti aveva raccontato di quanto la fidanzata l’avesse aiutata a riprendersi dalla sua vita molto turbolenta, aiutandola a superare i momenti più brutti.

Tuttavia, in queste ore arriva una notizia inaspettata. Veronica Satti, sui social, ha annunciato di essersi lasciata con la sua Valentina: “Alcune persone hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie insieme etc. È già da più di un mese che ci siamo lasciate. Non ho molto altro da dire, soprattutto oggi”. Veronica, nel suo messaggio, poi continua affermando che quella con Valentina è stata la storia d’amore più importante della sua vita. “Le auguro il meglio”, ha concluso.

In una vecchia intervista al settimanale “Nuovo TV“, Veronica Satti aveva svelato di avere grandi progetti con Valentina, che stavano cercando un appartamento a Roma per andare a convivere, che Valentina le aveva regalato l’anello di fidanzamento e che avrebbero voluto sposarsi il prossimo anno. Purtroppo, a questo punto, le nozze sembrano essere definitivamente saltate.