Veronica Satti si lancia nel mondo della musica e aggiunge: "Vorrei fare L’isola dei famosi"

Fino a questo momento Mediaset, come reality show, ha confermato solamente le due edizioni del “Grande Fratello” e di “Temptation Island“. Resta quindi il mistero de “L’Isola dei Famosi“, che potrebbe comunque tornare nel 2021, anche se al momento non ci sono ufficialità in merito.

Secondo le prime indiscrezioni svelate dal settimanale “Oggi” e “361 magazine”, alla conduzione potrebbe esserci Ilary Blasi con opinionista Claudio Amendola preferito ad Alvin. Per il cast ovviamente non si sa praticamente nulla, poiché la rete sta concentrando tutte le sue forze per dare al pubblico da casa dei nomi importanti per il “Grande Fratello Vip”, che inizierà a settembre 2020.

Veronica Satti si propone per “L’isola dei famosi”

La figlia di Bobby Solo si è fatta conoscere durante l’edizione del “Grande Fratello Nip“, condotto da Barbara D’Urso. Come svelato più volte, ha deciso di prendere parte a questa avventura con il solo scopo di riavere un legame con il padre, riuscendo alla fine nel suo intento.

Come rivelato al conduttore Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, per il futuro Veronica spera di poter partecipare a un altro reality show: “Mi piacerebbe l’Isola dei Famosi, così me ne vado un po’ via in Honduras. Con mio padre? Lui non vuole farlo perché dice che ormai è grande… Ha dichiarato che se andassi all’Isola dei Famosi lui sarebbe sempre in studio per me presente”.

Il suo presente però è legato al mondo musicale, rivelando di essere pronta a sperimentare un genere tutto nuovo: “Molto presto uscirà qualcosa… Io vorrei chiamare questo genere LGBT Pop o Lesbo Trap, insomma per le cose che scrivo. Inaugurare un genere per la libertà sessuale. Questo genere non l’ho trovato da nessuna parte, forse devo proiettarla questa cosa”. Staremo a vedere come si evolverà la nuova carriera della giovane ragazza.