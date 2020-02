Veronica Pivetti: "Ho rischiato di morire"

L’attenzione mediatica torna a concentrarsi sull’attrice e regista Veronica Pivetti, sorella minore della politica Irene: la donna sarebbe stata vittima di un incidente domestico nella sua casa di Roma. La stessa racconta la sua terribile esperienza, parlando del rogo che ha avuto luogo nella sua abitazione e che avrebbe potuto ucciderla.

Nel corso degli anni, l’attrice, è sempre stata sulle copertine dei giornali solo per merito delle sue capacità lavorative, poichè ha sempre cercato di proteggere al meglio la sua privacy. La stessa Veronica, in un intervista di qualche tempo fa rilasciata per il settimanale Chi, avrebbe raccontato i motivi che l’hanno spinta a non voler utilizzare nemmeno uno smartphone, al fine di separare la sua vita professionale da quella privata.

Oggi, però, Veronica Pivetti compare sulle pagine rosa come protagonista di una notizia che la riguarda: ha rischiato la vita. La stessa avrebbe raccontato al Corriere della Sera che un incendio avrebbe avvolto la sua casa nella Capitale: “Non so come sia stato possibile, mi stavo facendo un tè con un pentolino sul fuoco e all’improvviso si è alzata dal fornello una fiammata enorme. Ho avuto la prontezza di spirito di prendere i miei due cani e scappare”.

La cinquantaquattrenne, successivamente, continua il suo racconto: “Sono sotto choc, viva per miracolo, la mia casa non esiste più, mi rimangono solo i vestiti che ho addosso, una maglietta e un paio di pantaloni.” Secondo le affermazioni della stessa, avrebbe potuto morire: i Vigili del Fuoco, infatti, avrebbero dichiarato che, per la gravità dell’incendio, è stata una fortuna che Veronica ha avuto la prontezza di rifugiarsi sul balcone.

La donna, infine, racconta che i suoi cani non avrebbero avuto il tempo di rendersi conto di quanto stava accadendo: “Uno non mi sentiva perchè è un po’ sordo“. La Pivetti conclude la sua storia evidenziando il suo stupore e ricordando di essersi trovata a nemmeno tre metri dalle fiamme: “Non mi era mai capitato niente del genere in vita mia“.