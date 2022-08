Veronica Peparini racconta come è nata la sua storia d’amore con Andreas Muller

Ascolta questo articolo

Ormai da qualche settimana la prof di Amici di Maria De Filippi Lorella Cuccarini conduce con successo il format YouTube “Un caffè con…” in cui la ballerina incontra ogni settimana colleghi e amici che in qualche modo hanno fatto parte del suo percorso professionale.

Dopo aver incontrato Raimondo Todaro, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, questa settimana Lorella ha deciso di ospitare nel suo spazio Veronica Peparini, reduce dall’addio al talent show. La coreografa, infatti, quest’anno non sarà tra i professori di Amici 22 e il suo posto verrà preso da Emanuel Lo, ballerino e coreografo di hip hop nonché compagno della cantante Giorgia.

Proprio per quanto riguarda Amici, Veronica ha spiegato che il talent show è stata per lei un’occasione molto importante per crescere e migliorarsi dal punto di vista lavorativo ed umano. Per prima cosa, la Peparini ha raccontato di aver imparato ad approcciarsi con i ragazzi e a lasciarli liberi di crescere e trovare la loro strada. Poi ha spiegato che grazie al talent show di Maria De Filippi, ha imparato a montare un gran numero di coreografie in pochissimo tempo.

Parlando invece della sua vita privata, l’ex insegnante di Amici ha raccontato qualcosa in più del suo matrimonio con il collega Fabrizio Prolli, spiegando che stare con una persona che fa lo stesso mestiere ha molti lati positivi, ma presenta anche degli aspetti negativi.

La coreografa infine ha raccontato come è nata la sua storia d’amore con il ballerino ed ex allievo di Amici 16 Andreas Muller. Veronica ha spiegato di non avere mai pensato nella sua vita di potersi innamorare di un ragazzo tanto più giovane, ma poi le circostanze e la vicinanza forzata all’interno della scuola ha cambiato le cose.

La Peparini ha svelato quali sono state le cose che l’hanno fatta innamorare di lui: “La parte estetica non contava perché era più ragazzino, adesso ha un fisico più prestante. Ho visto la mia uscita, una luce. Mi sono sentita libera di esprimermi con lui e poi lo vedevo tanto forte. Era come un appiglio“.