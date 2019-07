Veronica Lario è irriconoscibile: l’ex moglie di Berlusconi è apparsa ingrassata e trasandata

Un tempo considerata una delle donne più affascinanti e desiderate d’Italia, oggi Veronica Lario è davvero difficile da riconoscere. Recentemente immortalata dai paparazzi, l’ex moglie di Silvio Berlusconi è apparsa molto trasandata ma soprattutto ingrassata.

L’ex attrice italiana il cui vero nome è Miriam Raffaelle Bartolini, con il suo fascino magnetico era riuscita a far breccia nel cuore dell’imprenditore e politico italiano, che dopo averla vista recitare nei primi anni ’80, fece di tutto per poterla incontrare. Dopo quel colpo di fulmine, Silvio Berlusconi divorziò dalla prima moglie, iniziando una convivenza ufficiale con l’attrice teatrale che li condusse alle nozze celebrate nel 1990.

Più propensa a seguire la crescita dei tre figli Barbara, Eleonora e Luigi, Veronica Lauro anche dopo l’ingresso in politica del marito preferì mantenere un profilo basso. In poche circostanze lo accompagnò agli incontri ufficiali, anche se ad un certo punto del loro matrimonio, non disdegnò di rilasciare delle dichiarazioni pubbliche in evidente contrasto con la linea politica del marito.

Questa presa di posizione mise in imbarazzo il consorte, ma dall’altra parte le permise di guadagnarsi le simpatie di una parte dei suoi avversari politici, che la lodarono per il coraggio e l’indipendenza di pensiero.

Ma a sancire la definitiva rottura coniugale, fu la partecipazione del Cavaliere alla festa per il 18esimo compleanno di Noemi Letizia. Stanca di un comportamento al di sopra delle righe, la 63enne ex moglie di Berlusconi chiese la separazione nel 2009, innescando una diatriba legale, con i media pronti a concentrarsi sull’assegno di mantenimento che il leader di Forza Italia avrebbe dovuto corrisponderle. Dagli iniziali 3 milioni di euro al mese, con il tempo si è passati a circa 1,3 milioni, fino a richiedere l’azzeramento e la restituzione di circa 60 milioni di euro, provvedimento contro il quale la Lario ha presentato ricorso in Cassazione.