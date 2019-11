Veronica Burchielli, il prima e dopo della nuova tronista di "Uomini e Donne"

La nuova tronista di “Uomini e Donne“, Veronica Burchielli, è divenuta in poco tempo molto famosa, grazie alla presenza nel famoso dating show condotto da Maria De Filippi. Ciononostante però, esistono tante versioni di fama, e pare che per il momento, la bella neo tronista, non si sia di certo guadagnato il ben volere del pubblico da casa, e del pubblico in studio nel programma.

Il motivo principale di tanto astio nei confronti della ragazza, sono stati i trattamenti che ha riservato al tronista campano Alessandro Zarino, lo stesso che ha scelto proprio lei durante una puntata, andata in onda agli inizi di Novembre. Dopo un buon periodo di frequentazioni con Alessandro, dove Veronica gli ha anche fatto conoscere telefonicamente i suoi nonni, da sempre la ragazza molto affezionata, Veronica alla fine del periodo non ha accettato il tronista, spiegandone anche le motivazioni.

Secondo Veronica infatti pare che il suo “no” sia dettato dal fatto che la scelta di Alessandro non gli è sembrata una scelta sincera, dettata dalle emozioni, ma secondo Veronica il suo intento era quello di aumentare ancora di più la sua popolarità, che negli ultimi tempi stava inesorabilmente diminuendo.

Di recente sono state pubblicate delle foto ritraente la bella ragazza, dopo è possibile fare un confronto prima e dopo; si nota infatti che appena qualche anno fa, Veronica nelle foto appariva molto più insicura, una ragazza molto “acqua e sapone”, semplice e pulita. Oggi si vede invece una donna, sicura di se e soprattutto molto attenta alla cura del proprio corpo e del proprio viso.

La Burchielli, classe 95, spiega che in passato ha lottato molto con problemi con il cibo, spiegando il motivo delle sue forme più rotonde rispetto alla odierne, e soprattutto soffriva anche di scarsa autostima, tanto da divenire col tempo molto insicura e introversa. Negli anni, crescendo, il cambiamento è stato sostanziale, divenendo la donna di oggi, quasi irriconoscibile rispetto alla ragazzina di un tempo.