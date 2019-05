"Verissimo", Pamela Prati shock: "Sono stata minacciata con l’acido"

In questi giorni il direttore del settimanale “Nuovo“, Riccardo Signoretti, ha pubblicato un post in cui descriveva l’intervista tra Pamela Prati e Silvia Toffanin, avvenuta negli studi di “Verissimo“. La conduttrice, come rivela il giornalista, è rimasta molto delusa dal comportamento dell’ex showgirl del Bagaglino, rivelando di non credere più alle sue parole.

In queste ore, però, Riccardo Signoretti ha voluto aggiornare nuovamente i suoi fans con ulteriori dichiarazioni rilasciate dall’ospite del programma di canale 5. Il primo post era terminato con Pamela Prati che aveva abbandonato gli studi di “Verissimo” per andare a cercare una foto del suo promesso sposo, Mark Caltagirone, sul cellulare.

Serviranno 20 minuti per riaverla sulla poltrona, davanti alle telecamere e vederla mostrare alla Toffanin una foto sostenendo che l’uomo ritratto sia Marco Caltagirone. Molti però, compresa la conduttrice, dubitano dell’esistenza di questo signore. Secondo la conduttrice potrebbe trattarsi anche di un cugino della sua agente Eliana Michelazzo. Successivamente Pamela Prati scoppia in lacrime e rivela che prima o poi questo matrimonio ci sarà, anche se non lo dirà più in giro.

Successivamente Riccardo Signoretti aggiunge che anche Eliana Michelazzo si mette a piangere, per poi rivelare: “Siamo state aggredite, ci hanno tirato l’acido sotto casa“. E parla, inoltre, di un biglietto di minacce con scritto: “Al matrimonio ci arrivate a metà”. Anche la Prati sostiene di aver trovato fuori casa l’acido e un biglietto orrendo. “Ma alla fine io che cosa ho fatto?”, conclude la showgirl.

La Toffanin accusa Pamela Prati di aver costruito inizialmente tutto questo per farsi pubblicità, ma che ora avrebbero perso il controllo della situazione. L’attrice però riconferma la veridicità del suo matrimonio, dando la colpa a “certi siti” per questi numerosi attacchi.

I post di Riccardo Signoretti vengono poi confermati dalla puntata di “Verissimo”, andata in onda nella giornata dell’11 maggio, in cui i telespettatori hanno potuto vedere l’intervista di Pamela Prati. Quest’ultima ha svelato comunque che il matrimonio con l’imprenditore Marco Caltagirone non è saltato, ma per il suo futuro desidera un matrimonio più privato, senza rivelarlo in televisione.