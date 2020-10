Silvia Toffanin che, ormai da anni, conduce con grande successo il rotocalco del sabato pomeriggio, “Verissimo”, che va in onda intorno alle 16, sta vivendo un momento difficile in quanto nella giornata di ieri è stata comunicata la notizia della morte della mamma. La donna era malata da qualche mese e Silvia Toffanin, da sempre molto riservata, non ne ha mai parlato tenendo tutti all’oscuro.

Della mamma della Toffanin si sa davvero poco, tranne il fatto che lavorasse come bidella. Oltre a Silvia, vi è anche un’altra figlia, ovvero Daiana, sorella minore. Gemma Parison, la mamma di Silvia Toffanin, si è spenta nella giornata del 29 ottobre e la redazione di Verissimo ha mandato un messaggio alla conduttrice per starle vicino e supportarla in questo momento delicato e importante.

La notizia è giunta dall’Ansa, anche se Silvia Toffanin non ha ancora commentato nulla in merito. Dalla pagina Instagram del programma, i suoi collaboratori le hanno lasciato questo messaggio: “Un grande abbraccio da tutti noi alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma”.

Silvia Toffanin non ama parlare della sua vita privata e della sua famiglia, ma si sa che le due avevano un rapporto molto stretto. In una delle rare interviste rilasciate al settimanale Grazia un po’ di tempo fa, la Toffanin aveva parlato un po’ della sua famiglia, della sua mamma la quale la spronava a viaggiare e approfittare di ogni cosa bella.

Nel momento in cui ha deciso di trasferirsi a Roma quando è diventata maggiorenne, la mamma non ha esitato a sostenerla e appoggiarla in questa sua decisione. Nel frattempo, pian piano, è riuscita a costruirsi la sua carriera, il suo successo e gli ascolti di Verissimo lo confermano. Silvia Toffanin è anche una mamma di due splendidi bambini, Lorenzo e Sofia, avuti dal compagno Pier Silvio Berlusconi.