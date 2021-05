Vera Gemma svela che vorrebbe lavorare con Chiambretti ed esclude il GF Vip

Vera Gemma è stata una delle concorrenti più chiacchierate della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. L’attrice si è resa protagonista per essere stata una delle prime ad aver svelato al pubblico la nascita dei primi gruppetti in Honduras.

L’attrice intervistata da “Ora Magazine” ha voluto parlare della sua avventura nel reality, in cui fa capire di essere molto felice per averne fatto parte: “All’Isola non hai nulla, devi sopravvivere, si soffre tanto la fame e quindi crolla qualunque tipo di personaggio che ti sei costruito. Vieni fuori per quello che sei alla fine, perché crollano tutte le sovrastrutture. Quella dell’Isola dei Famosi è una opportunità particolare, perché fa vedere tutto di te”.

I nuovi progetti per il futuro

Dopo la sua esperienza a “L’isola dei famosi” il nome di Vera Gemma è tornato nuovamente alla ribalta e, intervistata dal periodico, rivela di star pensando al suo futuro. Attualmente ammette di star lavorando per un film con una regista viennese pluripremiata, ma a quanto pare nella sua testa frullano anche altre idee.

Nonostante la sua prima passione sia il cinema, a quanto pare non vuole abbandonare del tutto il mondo televisivo. Difatti dichiara che sarebbe pronta a fare l’opinionista: “Ma non il ‘GF Vip‘, mi piacerebbe essere in un programma come quello di Chiambretti, per esempio”.

Figlia di Giuliano Gemma, famoso attore e stuntman italiano, nel corso degli anni Vera è stata accusata più volte di lavorare nel mondo dello spettacolo proprio per via della sua parentela. In questa chiacchierata però la Gemma ci tiene a sottolineare: “La gente, prima di chiamarmi raccomandata, dovrebbe ricordarsi che sono l’unica figlia d’arte in Italia che non ha mai chiesto a suo padre di alzare il telefono per sé”.