Vera Gemma rivela: "Ho pensato di fare film a luci rosse, mi ha frenato una sola cosa"

Vera Gemma, un passato da spogliarellista a Los Angeles e di domatrice di tigri al circo, ha recentemente svelato di aver ipotizzato di diventare un’attrice hard in passato. Ma una sola cosa l’ha frenata e l’ha portata a dire di no a questa opportunità. La vincitrice del premio come miglior attrice al Festival di Venezia con il film “Vera“, che racconta la sua vita avventurosa, ha deciso di aprire il suo cuore e parlare del mondo del cinema a luci rosse.

Quando le viene chiesto se ha mai pensato di intraprendere una carriera nel settore hard, Vera Gemma risponde: “Tantissimo“. Poi immediatamente aggiunge: “Ma sapevo che non avrei mai potuto farlo finché mio padre era in vita. Per lui sarebbe stato pesante. Non perché fosse un moralista, ma perché avrebbe voluto altro per me. Era consapevole del mio talento. Nonostante fosse molto severo, ha sempre incoraggiato il mio teatro underground, veniva a vedermi quando mi esibivo e mi ha anche detto una volta: ‘Sei più brava di me‘“.

Per Vera, dedicarsi al cinema a luci rosse sarebbe stato pesante ulteriore per i suoi genitori e un modo per non onorare il nome di suo padre, il leggendario attore Giuliano Gemma. Tuttavia, nel corso degli anni, ha incontrato Riccardo Schicchi, un uomo intelligente e rispettato nel mondo del settore hard italiano, che le ha proposto diverse occasioni nel settore. Vera rivela che Schicchi era affascinante e aveva un’intelligenza rara. In una serata insieme, Vera gli raccontò del suo passato da spogliarellista a Los Angeles e lui la portò in un locale gestito da lui.

Non appena Vera salì sul palco, interpretò uno spettacolo che lasciò Schicchi scioccato. L’uomo le disse: “Hai fatto qualcosa che solo una persona al mondo avrebbe fatto ed è Moana Pozzi“. Inoltre, le propose anche una serie di serate hard dal vivo molto ben remunerate. Nonostante l’offerta allettante, Vera decise di rifiutare. La motivazione dietro la scelta di Vera è stata la reazione che suo padre avrebbe avuto.

Schicchi le disse che la reazione del padre faceva parte del business del settore hard, ma Vera aveva paura delle conseguenze che questa scelta avrebbe avuto sulla sua famiglia. Ammirando Schicchi molto, decise di declinare l’offerta. Vera ammette di essere affascinata dal mondo del settore hard. Ammette che quando viene intervistata una pornostar, nessuno cambia canale, anche se molti non ammettono di essere interessati. A tutti piace capire come queste persone ragionano, come affrontano la loro vita e quanto peso abbiano sulle loro spalle.