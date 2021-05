Vera Gemma pensa al matrimonio con Jeda e si autoinvita al GF Vip

L’esperienza di Vera Gemma a “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, ha dato una nuova linfa alla sua carriera televisiva. L’attrice difatti, nonostante abbia passato poche settimane in Honduras, è riuscita a conquistare il cuore dei telespettator.

Una parte del successo di Vera vanno dati anche a Jeda, il suo giovane fidanzato, che seppure non sia stato uno dei naufraghi di questa quindicesima edizione de l’isola ha ottenuto un grande consenso. Per questo motivo, come tra l’altro svelato da Ilary Blasi nella sua intervista a “Il Punto Z”, il manager di musica trap potrebbe far parte della sesta edizione del “GF Vip“.

L’intervista a Vera Gemma

A quanto pare anche l’attrice sembra interessata a far parte del “Grande Fratello Vip”. Vera Gemma, intervistata dal settimanale “Chi” diretto proprio da Alfonso Signorini, oltre ad aprire le porte al reality vuole allontanare tutte le malelingue su Jeda e di chi l’accusa di essere una persona immatura a causa della sua giovane età.

“Con Jeda, la storia è nata durante una diretta con Asia Argento: lui era spettatore e ha iniziato a scrivermi”, rivela Vera Gemma che poi aggiunge che è quasi un anno che stanno insieme, che lui ha avuto una vita difficile ed è molto più maturo di quanto potrebbe essere alla sua età. “Ha accudito mio figlio Maximus che ha dieci anni. […] anche il padre di Maximus si fida. Lo sposerei!”.

Parlando invece della sua carriera professionale, afferma di essere pronta a far parte di un altro reality dopo “L’isola dei famosi” e si dice favorevole ad una possibile partecipazione al GF Vip se Alfonso Signorini dovesse contattarla: “Io sono una sorpresa sempre in evoluzione e il GF Vip è incentrato sulle emozioni e sui singoli. Mi spiacerebbe per gli altri, che con me presente rimarrebbero in ombra”.