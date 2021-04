Vera Gemma, le prime dichiarazioni dopo "L’isola dei famosi": "Tutto meraviglioso"

Vera Gemma è stata sicuramente una delle concorrenti più chiacchierate di questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, reality condotto da Ilary Blasi. L’attrice, molto probabilmente insieme a Fariba Tehrani, non ha mai conquistato la stima del gruppo, finendo quasi sempre emarginata e attacca dagli altri naufraghi.

Nel corso delle settimane l’unica amicizia davvero importante è stata quella stretta con Awed, anche se poi il tutto termina a causa di alcune incomprensioni. Infatti Vera Gemma, dopo la sua eliminazione, ha voluto dare il fatidico “bacio di Giuda” allo youtuber, rivelando di essere rimasta molto delusa dai suoi comportamenti.

L’eliminazione e le prime parole su Instagram

Nonostante il sostegno ricevuto in studio da Asia Argento, l’attrice non è riuscita a superare il televoto contro Fariba Tehrani. L’italo persiana, molto seguita sui social grazie anche al sostegno della figlia Giulia Salemi, è infatti riuscita a passare agevolmente la nomination.

Mettendo da parte lo stupore, Asia Argento si dichiara molto felice per l’esperienza della sua amica in Honduras, ed a quanto pare pure Vera condivide il suo pensiero. Difatti, pubblicando una foto su Instagram insieme all’inviato Massimiliano Rosolino, rivela: “Addio isola è stato tutto meraviglioso. Ci vediamo in studio grazie a tutti quelli che mi hanno capita e sostenuta”. Ovviamente ora, con la sua presenza negli studi di Canale 5 insieme a Ilary Blasi, in tanti sperano che possa regalare nuove dinamiche saldando alcuni conti in sospeso con Awed.

Intanto, sempre sui social, ha pubblicato una fotografia insieme a Elisa Isoardi scrivendo in didascalia: “Elisa in my heart”, snobbando quindi lo youtuber. Va detto che l’ex conduttrice de “La prova del cuoco” ha cercato spesso di spezzare una lancia a suo favore, andando pure contro gli altri naufraghi e appoggiando l’idea di Vera Gemma che su l’isola sarebbero nate delle alleanze molto pericolose.