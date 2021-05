Vera Gemma lancia frecciatine a Gilles Rocca e Valentina Persia: su Awed sorprende

Volente o nolente, Vera Gemma è stata la protagonista dell’edizione in corso de “L’isola dei famosi”. La figlia di Giuliano Gemma si è esposta, si è schierata, ha avuto il gruppo contro, ma alla fine si è dovuta piegare a Fariba che l’ha battuta al televoto e così Vera è tornata per sempre in Italia. Nonostante tutto, la Gemma ha fatto parlare di sé e anche tanto.

Sicuramente il naufrago che l’ha delusa di più è stato Awed. Colui che inizialmente si era alleato con lei contro gli altri e poi le ha voltato le spalle non appena Vera è stata messa in un’altra isola, proprio quando tutti credevano fosse eliminata. In un’intervista rilasciata al magazine “Chi”, l’ex naufraga ha parlato proprio di Awed e non solo. Anche Gilles Rocca e Valentina Persia sono finiti nel mirino della donna.

Vera non ha risparmiato frecciate pesanti ai suoi compagni d’avventura, attaccandoli e non poco. Sul conto di Awed, la Gemma ha sorpreso dato che tutti si aspettavano un attacco e invece contro ogni previsione, ha dichiarato: “Nonostante mi abbia tradito mi manca. Lui è un paracu*o, ma le risate che mi sono fatta con lui sono indimenticabili. Io di solito porto molto rancore. Con lui non ci riesco“.

Il discorso cambia quando si parla della Persia e Rocca. Qui Vera ci è andata giù pesante, attaccandoli: “Gilles Rocca il peggiore. Prima di partire mi scriveva ‘Buongiorno, sarai mia sorella’. Poi in Honduras era solo energia negativa totale. Si avvicinava e provavo ansia. Valentina Persia. Io je meno in studio, non mi ha capito. Mi imita male, non aggiungo altro“.

La Gemma ha poi parlato del suo giovane fidanzato Jeda, forse diventato più lui famoso dopo questa esperienza grazie ai siparietti di Ilary Blasi. Vera ha ammesso che Jeda è molto più maturo dell’età che ha, si è preso cura di suo figlio quando lei era in Honduras e lo sposerebbe anche subito. Si è detta una donna a cui piacciono i matrimoni e il suo obiettivo è superare il record di Liz Taylor: arrivare a nove.