Vera Gemma e Cecilia Rodríguez, dopo lo scontro arriva la pace: "L’ho perdonata"

In una delle puntate de “L’isola dei famosi” Cecilia Rodríguez, presente in studio per appoggiare il suo fidanzato Ignazio Moser, ha lanciato una dura frecciatina nei confronti di Vera: “Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”.

L’attrice ovviamente non ha preso benissimo l’uscita della sorella di Belén e durante un’intervista rilasciata a “Il Punto Z“, talk condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Play, ammette di aver trovato quella enunciazione totalmente infelice sottolineando di essere riuscita sempre a conquistare gli uomini in passato grazie al suo aspetto fisico.

Il chiarimento tra Vera Gemma e Cecilia Rodríguez

Dopo un paio di mesi da questa lite a distanza, arriva finalmente la pace tra Vera e Cecilia. Come riportato dalla figlia d’arte al settimanale “Mio“, diretto da Silvia Santori, sarebbe stata la stessa fidanzata di Ignazio Moser che dinanzi agli studi de “L’isola dei famosi” avrebbe mosso il primo passo per fare pace.

“Sì alla fine ci siamo viste” ammette Vera Gemma che poi aggiunge: “Ero davanti agli studi dell’Isola dei Famosi. Cosa è successo? Lei è scesa dalla macchina e le ho detto “Ti aspettavo, tesoro!”. Cecilia è sbiancata. Ma mi ha chiesto scusa e l’ho perdonata. Si è resa conto di aver avuto un’uscita molto infelice. E poi mi ha detto che dal vivo sono bellissima, mentre sull’isola non sembravo molto carina”.

In questa intervista quindi Vera Gemma fa capire che ormai il fraintendimento con Cecilia è solamente un lontano ricordo. Intanto, parlando proprio della sua vita privata e personale, difficilmente può andare meglio di così: oltre a vivere una relazione amorosa molto importante con Jeda, Vera in un’altra intervista dichiara di essere stata chiamata in vari programmi mentre rivela di essere pronta a ritornare al suo primo amore: cioè il cinema.