Stanno suscitando sdegno i cartelloni apparsi sul lungomare di Jesolo (Venezia) dove vi comparivano insulti ai danni di Federica Pellegrini, ex stella del nuoto mondiale che di recente si è ritirata dall’attività agonistica. I cartelli sono stati immediatamente rimossi dai dipendenti comunali, mentre alcuni cittadini hanno segnalato il fatto alla Polizia di Stato che in queste ore sta procedendo con le indagini al fine di acciuffare i responsabili. Il lungomare nel 2015 è stato proprio dedicato a lei.

La “Divina” è intervenuta su quanto le è accaduto e si è detta molto dispiaciuta. Nei cartelloni si accusava la Pellegrini di essere arrogante mitomane. “Sull’arroganza e la mitomania non posso dire niente, perché forse lo posso sembrare, ma le persone che mi conoscono sanno che non sono così. Sull’offesa, però, avrei qualcosa da dire” – così ha spiegato la Pellegrini, affermando poi di voler vedere in faccia chi ha osato scriverle tutte quelle cattiverie.

Star della tv

Federica Pellegrini, dopo anni di onorata carriera, ha deciso di ritirarsi dal nuoto per dedicarsi a se stessa e alla famiglia. Gli insulti erano stati stampati su dei cartelli simili alle insegne che si trovano sul lungomare e attaccati a queste ultime. “Spero che qualche telecamera li abbia ripresi, perché voglio vederli in faccia e chiedergli perché” – così ha affermato poi la Pellegrini.

Nel frattempo la Polizia ha acquisito i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero aver ripreso gli autori del reato. Non è escluso che questi ultimi abbiano le ore contate. “Quella tr*** di Federica Pellegrini” – questo uno degli insulti apparsi sui cartelloni.

“L’inciviltà non risparmia nessuno, nemmeno una campionessa dello sport e della vita, alla quale rivolgo la mia totale solidarietà” – così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che condanna fermamente il gesto in questione definendolo “ignobile”, soprattutto nei confronti di una concittadina (Federica è originaria proprio del Veneto) che ha fatto la storia dello sport mondiale. La Pellegrini è giudice anche a Italia’s Got Talent e membro del Cio, in rappresentenza del quale è andata anche ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 per qualche giorno.