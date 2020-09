Vasco Rossi stupisce, la dolce dedica per il compleanno della moglie Laura: "Era perfetta per me"

Sempre schivo e restio a parlare della sua vita privata, oggi Vasco Rossi ha cambiato direzione e, riprendendo un’intervista rilasciata a “Vanity Fair“, ha voluto dedicare parole piene di amore a sua moglie Laura Schmidt. La loro storia d’amore è iniziata 34 anni fa e hanno sempre scelto di vivere il loro rapporto lontano dal gossip e dai riflettori.

Si sono incontrati nel 1986, al tempo lei 17enne era ancora sui banchi di scuola, mentre Vasco aveva già sfondato nella musica ed era padre di due figli avuti con due donne diverse. Nel 2012 decidono di fare il grande passo e così, con una cerimonia molto intima nel municipio di Zocca, diventano marito e moglie.

Vasco Rossi e la dedica d’amore per la moglie Laura

Nel giorno del compleanno di Laura, il Blasco decide di regalarle una dedica speciale, come mai era accaduto fino a questo momento: “Oggi vado a comprare dei fiori. Per la Laurina…Perché è il suo compleanno” annuncia ai suoi followers e nel post riprende un’intervista rilasciata qualche tempo fa a “Vanity Fair“.

Sulle pagine del noto settimanale, Vasco aveva raccontato il momento in cui si era reso conto che Laura era la donna perfetta per lui: “Ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco, racconta con una semplicità disarmante che lo avvicina ancora di più al suo pubblico. Un momento di vita quotidiana, senza effetti speciali, ma capace di smuovere dentro la consapevolezza che Laura fosse proprio quella giusta.

“Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia”, continua a raccontare il rocker. Dal loro amore nel 1991 è nato Luca che ha fatto capire a Vasco quanto fosse pronto per mettere su famiglia. Poi si lascia andare ad una dichiarazione d’amore che in molti non si sarebbero aspettati di certo dal cantante: “Ancora oggi ogni volta che guardo la sua faccina provo immediatamente un gran senso d’amore“.