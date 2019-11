Vasco Rossi, la dedica a Sinisa Mihajlovic: "Ho sentito il tuo discorso e ti dò un forte abbraccio"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Vasco Rossi e Sinisa Mihajlovic sono due grandi uomini che danno dei messaggi importanti. L'allenatore del Bologna è un guerriero straordinario che non si fa fermare da nulla e noi dovremmo cercare di imparare qualcosa dalla grinta di una persona unica come lui. Non resta che fare i migliori al tecnico per il ritorno sul campo.