Vasco Rossi, il decimo anniversario con la moglie Laura: "Abbiamo fatto un patto"

Vasco Rossi ha sempre mantenuto un certo riserbo nella sua vita privata, poche sono state le occasioni in cui l’ha condivisa con il pubblico. Il decimo anniversario con la moglie Laura è una di queste occasioni ed ecco comparire sul profilo Instagram del rocker una dedica per la moglie.

L’artista emiliano ha comunicato con i suoi fan sempre attraverso le sue canzoni, dicendo molto di più che in ogni altra intervista, e questo modo di condividere la sua vita è stato apprezzato molto, tanto che dopo anni di carriera e innumerevoli successi, Vasco riesce ancora ad attirare folle ai suoi concerti, di ogni età e genere.

La dedica di Vasco Rossi per la moglie Laura Shmidt

“10 anni di matrimonio!! Con la Laurina.. qualche decennio prima di sposarci… abbiamo fatto un patto di sangue.. di quelli che durano per sempre. E noi manteniamo le promesse.È stata lei a darmi una famiglia e una casa.. ad aver dato un ordine alla mia vita” niente effetti speciali, ma poche e intense parole che arrivano dritte al cuore e dimostrano quanto sia stata importante per Vasco la sua Laurina che è riuscita, come afferma lui stesso, a mettere ordine nella sua vita.

Sono lontani i tempi di “Voglio una vita spericolata, di quelle che non si sa mai, voglio una vita la voglio piena di guai“, che ha lasciato il posto a ballate romantiche come “Io e te, sdraiati sul divano a parlar del più e del meno“. Graffianti dichiarazioni d’amore che Vasco riesce a rendere attuali e a apprezzate anche dalle nuove generazioni.

Laura Shmidt e Vasco si sono incontrati nel 1986, ben 36 anni fa, da allora non si sono più lasciati e solo nel 2012 hanno deciso di diventare marito e moglie. Nel 1991 è nato il loro primo figlio, Luca, mentre Vasco aveva già due figli da due relazioni passate. Con lei il rocker ha immediatamente capito che stava vivendo qualcosa di speciale, così come ha sempre dichiarato in molte interviste.