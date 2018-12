Vasco Rossi, il cantante va a trovare i bambini dell’ospedale Rizzoli: "Qui si trova la verità della sofferenza"

Il popolare cantante Vasco Rossi è tornato negli ultimi giorni a far parlare di sé non soltanto per i suoi successi in campo musicale, ma anche per un incontro molto importante e particolare che ha avuto con i piccoli pazienti dell’Ospedale Rizzoli di Bologna, dove si è recato per regalare gioia e serenità ai bambini.

Il celebre artista originario di Zocca è stato accolto dalla struttura ospedaliere lo scorso 19 dicembre, grazie all’Associazione Nazionale Spettacolo a Beneficio Bambini in Ospedale, di cui la rockstar è testimonial. Un incontro che avviene tutti gli anni, perché proprio in prossimità delle festività natalizie, i bambini soffrono maggiormente la degenza.

Vasco Rossi incontra i bambini del Rizzoli

La “Star Therapy” è praticata dalla Ansabbio da ormai 25 anni, un’idea che è nata dal dottor Sorpresa – alias Dario Cirrone – che ha pefino brevettato l’idea grazie alla World Organization for Trademarks. Sono tanti i personaggi noti che fino ad oggi si sono resi disponibili a passare del tempo con i piccoli degenti, regalando loro un po’ di gioia e serenità.

Migliorare la qualità della vita dei pazienti ospedalizzati è l’obiettivo principale dell’associazione, perché fare sorridere e regalare un sorriso è un atto concreto che va oltre a tutte le migliori intenzioni, condividendo il proprio tempo ed entrando davver oin contatto con chi sta soffrendo e lottando per la vita.

Il mitico Blasco ha pubblicato alcuni scatti del suo tour del Sorriso fatto all’interno dell’ospedale Rizzoli di Bologna nel suo profilo sui principali social network di condivisione, e dove si vedono alcuni bambini con indosso le maglie del cantante. A commento dell’incontro Vasco ha dichiarato ai microfoni di Radio Bruno: “Qui si trova la verità della sofferenza, che è quella che fa riflettere, pensare che in fondo tutti i problemi che abbiamo quotidianamente sono sciocchezze rispetto alle sofferenze di questi bambini. La verità è difficile da trovare, ci sono troppe menzogne raccontate come verità, troppe fake news“.