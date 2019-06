Vanessa Incontrada vince contro critiche e insulti per il suo fisico

A volte il mondo di internet sa essere davvero cattivo, talmente tanto che può arrivare davvero a ferire i sentimenti delle persone; per lo più sono trolls o haters, insomma i famosi leoni da tastiera, gente che critica e giudica tutto quello che capita a tiro, indiscriminatamente e senza pensare alle conseguenze che può avere una critica pesante e poco costruttiva su una persona, ma con il solo intento di ferire.

Di fatto è stato proprio il caso della famosa quanto bella conduttrice ed attrice spagnola Vanessa Incontrada, che è stata pesantamente criticata durante la conduzione del famoso programma “Seat Music Awards 2019“. La ragazza infatti alla sua prima apparizione nel programma sembra aver messo qualche chilo in più rispetto agli anni passati; ciò però non rappresenta una buona giustificazione per inondare i suoi social di critiche ed insulti anche pesanti, senza alcun fine costruttivo.

Vanessa come sempre riesce a tenere alte le aspettative del pubblico, affiancata da un conduttore di grande esperienza e di spessore qual è Carlo Conti. L’attrice riesce di fatto a gestire con grande maestria la conduzione del programma, in onda su Rai 1; appare infatti sicura di sé e soprattutto solare, empatica e travolgente; insomma la scelta di Vanessa come conduttrice di “Seat Music Awards 2019″appare essere stata davvero azzeccata.

Sarà pur vero che non porterà una taglia 38, ma ciò che davvero conta non è la forma fisica, bensì la bravura e la capacità di sentirsi a proprio agio nelle vesti di conduttrice di programmi molto seguiti e con un enorme margine di audience. D’altro canto non è la prima volta che Vanessa Incontrada viene pesantemente criticata circa il suo aspetto fisico; già in passato sui social ci fu una valanga di critiche mosse nei suoi confronti che sottolineavano a più riprese che avesse messo su qualche chilo. Ma ad oggi Vanessa non si cura affatto delle critiche e delle offese, soprattuto quando gratuite e senza alcun fine se non quello di offendere.

Non appare però la sola che viene sottoposta a queste critiche mediatiche tramite i vari social network; di fatto proprio negli ultimi giorni lo stesso trattamento è stato riservato anche alla influencer Valentina Vignali, che ha da poco partecipato al “Grande Fratello“; durante la permanenza nella casa la ragazza si è lasciata un pò andare ed anche lei ha acquisito qualche chilo in più. Stesso body shaming anche per Elisa Isoardi, che proprio pochi giorni fa aveva postato su Instagram una sua foto in costume mentre era al mare; insomma quella di criticare le star oramai sembra essere diventata la nuova moda del web.