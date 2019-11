Vanessa Incontrada seminuda sui social: Massimo Boldi si complimenta

Questa mattina sulle pagine social della bellissima Vanessa Incontrada è apparsa una foto che la ritraeva quasi seminuda. La showgirl da molti vista come una rappresentante della bellezza mediterranea. Considerata da tutti una grandissima attrice, capace di impersonificare perfettamente il ruolo prestabilito e donare al pubblico emozioni indescrivibili. Come tutte le donne anche lei apprezza mettere in risalto le sue doti femminili.

La bellissima italo spagnola infatti si è fatta immortalare in uno scatto veramente sexy sul suo profilo di Instagram, una camicia da uomo di colore celeste, sbottonata e senza reggiseno. La Incontrada posa in ginocchio sul letto, con uno sguardo assente e il risultato è una foto super sensuale. In questo scatto Vanessa rappresenta i canoni della bellezza, veste la camicia del proprio uomo in maniera elegante e sensuale.

Nell’ultimo scatto pubblicato in rete, Vanessa Incontrada è l’emblema della bellezza femminile, non ha indosso che la camicia del suo uomo e dimostra che spesso è la semplicità l’arma più forte. Lo dimostrano i tantissimi messaggi di apprezzamento che si possono leggere sotto il post condiviso su Instagram, dove i messaggi degli haters sono nulla in confronto ai tantissimi messaggi positivi e di stima ricevuti da Vanessa Incontrada. Sono tantissimi gli uomini che trovano che sia una donna bellissima, ma anche le donne che si complimentano per la sua bellezza non mancano.

La notizia divertente è che davanti tutta questa femminilità è arrivata una rezione senza freni di Massimo Boldi: “Femmina Sublime“, Già in passato Massimo Boldi aveva elogiato un’ altra showgirl, Taylor Mega, e da come sappiamo presto la seducente influence sarà la protagonista del suo nuovo cine panettone, quindi perché non immaginarci la Incontrada ricoprire un ruolo principale in un futuro film comico natalizio.

Impossibile per chiunque rimanere disinteressati davanti a tutta questa bellezza. I capelli rossi e la camicia semiaperta sul decollété devono aver fatto scaldare gli animi dei fan, incluso il re indiscusso del cinepanettone. Il grande successo che ha riscontrato questa foto sui social è dimostrato dai 100mila like raggiunti entro le ore 13.00.