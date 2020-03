Vanessa Incontrada parla della sua esperienza ad "Amici"

Vanessa Incontrada è una delle protagoniste della diciannovesima edizione del serale di “Amici“, fa parte della giuria che insieme a Gabry Ponte e Loredana Bertè si esprime sulle performance canore e danzanti dei ragazzi in gara. Vanessa in maniera composta ed educata – in un’edizione nella quale tutti hanno perso le staffe, Maria De Filippi compresa – non si è mai risparmiata nelle sue parole e spesso si è scontrata con la maestra Alessandra Celentano.

Spesso è stata tacciata di essere incompetente, non solo dalla stessa Celentano ma anche da parte di alcuni ragazzi in gara. Vanessa non ha mai nascosto l’affetto e la stima che la lega a Maria De Filippi, conduttrice e ideatrice del programma, alla quale è bastata una telefonata per avere l’attrice nel suo talent show. Come la Incontrada ha ammesso in una recente intervista, tra loro non c’è bisogno di parole.

Attraverso il settimanale “TelePiù“, Vanessa è tornata a parlare della sua esperienza ad “Amici”. Il talent è quasi giunto al termine e l’attrice ha raccontato quale è stata la parte più emotiva di sé che ha vissuto in questa esperienza: “Sono seduta lì, mi trattengo e cerco di darmi un contegno, ma ogni tanto mi è pure scappato di lasciarmi andare, di mettermi a ballare. Poi mi guardavo intorno e vedevo che nessuno dei miei colleghi lo stava facendo. Allora mi sono detta di darmi una calmata“.

Vanessa ha poi fantasticato sul programma e su quale fosse il suo ruolo se vi partecipasse come concorrente, magari nell’edizione vip che lo scorso autunno è andata in onda per la prima volta, con il nome “Amici Celebrities“. In merito a ciò, la Incontrada ha dichiarato: “Cantare mi piace ma non mi sono mai applicata. Da piccolina facevo ginnastica ritmica e sono arrivata fino ai Campionati Europei. Ha a che fare con il ballo, quindi d’istinto direi che ballare mi incuriosirebbe di più“.

Dunque se potesse, Vanessa parteciperebbe ad “Amici” nelle vesti di ballerina. Indubbiamente il ruolo di giudice ha restituito una Vanessa Incontrada inedita, abituati sempre a vederla nelle vesti di conduttrice e attrice, come sempre si è messa in gioco con tutta se stessa e ha dimostrato ancora una volta la sua professionalità.