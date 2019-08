Vanessa Incontrada, nuove critiche feroci sui social: "Smetti subito! Ti stai rovinando la salute"

Dai più teneri “Non sono d’accordo” ai più duri e severi tipo “Smetti subito!”. L’ultima foto pubblicata da Vanessa Incontrada non è affatto piaciuta alla community di Instagram e, a giudicare dalla maggior parte dei commenti ricevuti, sembra proprio che questa volta la conduttrice iberica abbia toppato.

Sebbene la gioviale e solare Vanessa Incontrada sia da tempo avvezza alle spietate critiche del web, nelle ultime 24 ore ha dovuto sorbire l’ennesima paternale da parte dell’intransigente popolo della rete. La variegata community di Instagram, infatti, ha già emesso la propria sentenza senza possibilità di appello.

Gli utenti stanno criticando l’ex presentatrice di Zelig per via della sua ultima foto che la ritrae mentre fuma una sigaretta in compagnia del suo partner. “Siete favolosi….la sigaretta spero sia finta…di cioccolato!” ha commentato una sua fan. “Smetti di fumare! L’anno scorso mi hanno tolto mezzo polmone e per fortuna non ho dovuto fare la chemio” ha esclamato un altro follower, sensibile all’argomento e in vena di prediche.

Vanessa Incontrada si è quindi trovata ad attraversare una nuova pioggia di critiche, questa volta non sulle sue abbondanti forme, bensì inerenti al vizio del fumo e ai tumori polmonari. Ma si sa, Vanessa Incontrada è una che non si fa dire cosa fare o non fare, per cui non è una casualità che si sia astenuta dal replicare ai polemici utenti.

La 40enne spagnola ha costruito il proprio personaggio sull’apprezzamento del pubblico, sia per ciò che concerne la sua simpatia che la sua educazione. Per cui non è una circostanza fortuita che abbia educatamente taciuto alle sprezzanti lamentele dei suoi followers.

I seccanti internauti hanno sempre da ridire e, attraverso i loro insistenti commenti, si percepiscono le loro lagnanze e un’ingiustificata aggressività. La radiosa conduttrice televisiva, tuttavia, ha scelto il silenzio e non ha ancora replicato alle innecessarie quanto sterili rimproveri sul vizio del fumo.