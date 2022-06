Vanessa Incontrada non ha perdonato Giorgia Meloni dopo il suo comizio in Andalusia: "Che orrore!

Ascolta questo articolo

Giorgia Meloni continua a far discutere con il suo recente comizio in Andalusia. La leader di Fratelli d’Italia ha sostenuto la candidata alla presidenza della regione autonoma spagnola, Macarena Olona, esponente del partito di estrema destra “Vox”. Le parole della Meloni sulla comunità LGBT e sul concetto di famiglia sono state criticate sui social. Vanessa Incontrada ha espresso il suo fermo disappunto per il comizio della politica romana Giorgia Meloni.

L’attrice iberica, nata a Barcellona 43 anni fa, ha postato sul suo profilo Instagram delle foto dell’impegno della Meloni, riportando alcuni passaggi chiave del suo discorso. La Incontrada ha definito la Meloni “ignorante” e “senza scrupoli”, accusandola di non rispettare la situazione delicata in cui si trova il Paese.

“No alla famiglia naturale” e “No alla lobby Lgbt”. Queste sono le parole che hanno fatto tremare l’interprete 43enne. Un secco “Che paura” per la prima affermazione e un ancora più deciso “Ancora più paura… L’orrore di queste parole” per la seconda. Le parole della politica su cui ha posto l’attenzione l’interprete 43enne erano inserite in un discorso più ampio.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, durante il discorso in Andalusia ha affermato il suo sostegno alla famiglia naturale, alla sovranità del popolo e ai valori universali cristiani. La Meloni ha anche espresso il suo fermo sostegno alla Spagna e all'Italia, e ha dichiarato che quelli che vogliono distruggere la nostra civiltà non hanno alcun posto in questi paesi. Il suo discorso è stato acclamato da molti cittadini italiani e spagnoli che condividono i suoi stessi valori.

Vanessa Incontrada è una donna forte e determinata, e nonostante gli insulti di questi ignobili haters, non si è lasciata intimidire. La sua bellezza e il suo talento continuano a incantare milioni di italiani, che la considerano un vero e proprio simbolo di eleganza e femminilità. Il magazine Nuovo ha pubblicato una foto dell’attrice in bikini, scatenando le critiche di molti. Secondo alcuni, la rivista avrebbe voluto mettere in risalto i suoi chilogrammi, praticando così quello che viene definito “body shaming“. L’attrice non si è scomposta e ha preferito non commentare la vicenda.