Vanessa Incontrada mostra una foto di suo figlio: due gocce d’acqua

Un passato da modella e da presentatrice, oggi Vanessa Incontrada appare essere una donna di successo e mamma a tempo pieno. Una vita ricca di soddisfazioni sotto ogni punto di vista; illo tempore, ben 11 anni fa, dovette abbandonare il mondo da modella in quanto incinta, e da quella gravidanza il suo fisico non divenne più perfetto, come la moda impone oggi.

Nonostante tutto Vanessa ha saputo conquistare la sua rinvincita, diventando un attrice professionista molto famosa,soprattutto impegnata in serie tv, e nonostante tutto, ancora oggi si può ritenere una donna bellissima, con fisico mozzafiato, di una “curvy” fiera di esserlo. Oggi Vanessa appare molto impegnata anche sotto l’aspetto di mamma, crescendo suo figlio, Isal Laurini, di 11 anni.

Il bambino con il tempo è cresciuto molto, ed in molti hanno notato la netta somiglianza con la madre, quei tratti ispanici che hanno da sempre contraddistinto Vanessa, quel suo sorriso unico e seducente, e persino il taglio degli occhi appare essere identico. Vanessa dedica anche molto tempo al bambino, e spesse volte è possibile anche vederlo insieme alla madre, nelle foto che l’attrice pubblica su “Instagram“.

Nonostante le foto possano trasmette un forte senso di dolcezza e felicità da parte dei protagonisti, c’è sempre chi invece, nota il lato più negativo della cosa; i famosi “haters” infatti non perdono occasione di criticare, come sempre, anche l’aspetto del piccolo Isal, affermando che somiglia molto ad una ragazzina, oppure criticandolo per la sua montatura di occhiali da vista, fuori moda.

Infatti nei commenti sottostanti le foto, tra i tanti complimenti circa la somiglianza tra i due, c’è anche chi afferma: “Tuo figlio è molto carino…ma gli occhiali. Non si possono guardare… cambiagli la montatura“, oppure c’è chi fa confusione sul sesso del bambino: “Che bellezze, la tua bambina è meravigliosa come te. Besitos“. Per fortuna Vanessa è abituata a questo tipo di commenti e oramai non ci fa più caso.