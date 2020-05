Vanessa Incontrada, le parole su Lino Guanciale: "Un collega che mi porto nel cuore"

Ci sono molti colpi di scena all’interno della Rai e della Mediaset, con una programmazione estiva che va incontro alle esigenze del pubblico. L’attrice spagnola Vanessa Incontrada è stata protagonista di un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni“, in cui ha parlato del rapporto con il collega Lino Guanciale, con il quale ha fatto coppia nella serie dal titolo “Non Dirlo Al Mio Capo“.

La Incontrada ha posto l’accento sull’affetto da lei nutrito nei confronti dell’interprete avezzanese, attraverso queste parole: “Mi porto Lino Guanciale nel cuore”. Ci sono tante novità intorno a Vanessa Incontrada, che si candida a essere protagonista di due repliche che verranno trasmesse in Rai, ma c’è una curiosità. Il riferimento è alla messa in onda di sabato 30 maggio di “Zelig Covid Edition” con Claudio Bisio.

Inoltre da domenica 31 maggio verranno trasmesse su Rai Uno le repliche di “Non Dirlo Al Mio Capo”, mentre il 13 giugno sarà nuovamente mandato in onda lo show “20 anni che siamo italiani”, che ha visto protagonista la Incontrada con Gigi D’Alessio e che ha ottenuto un discreto successo.

Nel corso della chiacchierata con “Tv Sorrisi e Canzoni”, Vanessa Incontrada ha continuato dicendo di essere contenta della messa in onda delle repliche della fiction, in cui interpreta il personaggio di Lisa. Si è concentrata anche sul segreto del successo della fiction ambientata nella città di Napoli: “Credo che l’empatia tra noi sia stato uno dei punti di forza della serie”.

Inoltre è stata posta una domanda alla Incontrada sulla possibile terza stagione di “Non Dirlo Al Mio Capo” ed è arrivata la risposta dell’attrice: “Per me sarà un piacere lavorare con Lino Guanciale in altri progetti”. Infine la Incontrada si è detta emozionata per quanto riguarda il ritorno di coppia con Claudio Bisio alla conduzione di Zelig: “Sui social ho letto commenti di persone impazienti di rivederci di nuovo insieme”.