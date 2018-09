Vanessa Incontrada, le dichiarazioni dell’attrice: "Lino Guanciale è un uomo da sposare"

Giovedì 13 settembre ritorna sul piccolo schermo la seconda stagione della fiction Non dirlo al mio capo che vede come protagonista Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Il cast della serie si è riunito in conferenza stampa dove ha avuto modo di parlare del carattere dei personaggi interpretati in Non dirlo al mio capo.

Come ha rivelato la direttrice di Rai fiction Eleonora Andreatta una delle chiavi vincenti dello sceneggiato prodotto da Luca Bernabei si ritrova nella capacità di scegliere un gruppo di attori giovani e apprezzati dal pubblico italiano. La Incontrada ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il suo personaggio ma anche il rapporto con il collega Lino Guanciale.

Vanessa Incontrada e le parole sull’attore Lino Guanciale

L’attrice spagnola ha confermato le dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Porta a Porta condotto da Bruno Vespa: “Lino Guanciale è un uomo da sposare”. Non poteva mancare la replica di Lino Guanciale che ha affermato di aver trovato il giusto equilibrio con Vanessa che l’ha messo a suo agio sin dal primo incontro sul set di Non dirlo al mio capo.

Queste sono le parole del protagonista della fiction: “Tra me e Vanessa c’è una scintilla fictionesca”. La donna ha fatto notare che il personaggio al quale è maggiormente legata porta il nome della praticante Lisa Marcelli che permette a ogni spettatore di identificarsi nella quotidianità. Sono arrivate le dichiarazioni di Iago Garcia nei panni di Diego che combinerà una serie di casini come ha rivelato lo stesso attore.

Sara Zanier, invece, in Non dirlo al mio capo 2 sarà l’ex moglie dell’avvocato Vinci e dalle parole dell’attrice si evince che il suo personaggio è tornato per riconquistare il marito diventando l’antagonista di Lisa e l’alter ego di Enrico al femminile. Protagonista della prima stagione di Non dirlo al mio capo, Chiara Francini ritorna a regalare momenti di comicità attraverso il personaggio di Perla definito dall’attrice toscana come “una donna imperfetta” pronta a dare una seconda possibilità al marito Rocco.