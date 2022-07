Vanessa Incontrada, l’avventura d’amore con Claudio Bisio? Finalmente la verità dopo tanti anni

Ascolta questo articolo

Tutti in Italia conoscono sicuramente l’attrice e conduttrice televisiva Vanessa Incontrada. Lei è uno dei volti più noti dello spettacolo italiano ed è entrata nel cuore degli italiani a causa della sua simpatia e della sua schietezza. Nel corso della sua carriera ha condotto numerosi programmi di successo, tra cui anche “Zelig” a fianco di Claudio Bisio. Vanessa nel 2003 ha debuttato anche come attrice nel fim “Il cuore altrove” di Pupi Avati, riscuotendo grande successo.

Dal 2007 sta assieme all’imprenditore toscano Rossano Laurini, con cui ha avuto un figlio nel 2008, di nome Isal. Originaria di padre italiano e madre spagnola, la Incontrada è nata a Barcellona per poi trasferirisi in Italia, precisamente a Follonica. Nelle ultime settimane è stata presa di mira dagli haters che l’hanno molto criticata per il suo aspetto fisico, visto che la Incontrada era stata ripresa in una foto al mare con alcuni chili di troppo. Un episodio di body shaming che ha indignato l’Italia intera. Ma non tutti conoscono un dettaglio particolare sulla sua vita, a rivelarlo è stata lei stessa.

Vanessa Incontrada, “con Claudio Bisio”

Come già detto la Incontrada ha condotto “Zelig” assieme a Claudio Bisio. La coppia è una delle più apprezzate dello spettacolo italiano ed è molto amata per la loro simpatia e spontaneità. Spesso la coppia di conduttori è apparsa più affiatata che mai e per questo la Incontrada in una intervista a “DiPiù” ha riferito come Bisio sia stato il suo primo amore artistico.

Tra i due quindi non vi è stata mai una storia d’amore, quanto un bellissimo rapporto di amicizia che coltivano ancora oggi. Tra i due c’è grandissima stima e rispetto. Bisio in una intervista ha parlato con dolcezza della Incontrada, affermando che lei per lui è la numero uno. Infatti come si può notare Vanessa è davvero bravissima alla conduzione dei programmi.

Adesso quindi i fan sanno la verità sulla questione storia d’amore Bisio-Incontrada, che quindi non c’è mai stata. I due conduttori sicuramente appariranno nuovamente insieme sul piccolo schermo, pronti a far divertire come non mai il pubblico a casa. Una coppia dello showbiz italiano davvero portentosa.