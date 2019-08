Vanessa Incontrada, l’attrice pubblica una foto su Instagram in costume: i fan impazziscono

Di origini Spagnole, con una carattere molto solare ed allegro, in poco tempo ha saputo conquistare l’Italia intera con la sua simpatia e la sua bellezza Ispanica, Vanessa Incontrada senza ombra di dubbio è una delle presentatrici ed attrici televisive più apprezzate. Nonostante negli anni la Incontrada abbia acquisito una gran schiera di fan, di ogni genere e fascia d’età, di certo non mancano i famosi quanto immancabili “Haters“, che criticano ogni azione della bella attrice.

Solo di recente, infatti, Vanessa venne pesantemente criticata dal popolo del web per le sue forme rotonde ed abbondanti che aveva mostrato durante una presentazione di un spettacolo televisivo, andato in onda sulle reti Mediaset. Ovviamente la storia divenne una vera e propria bufera mediatica, ricevendo critiche da ogni dove; per fortuna vi era anche chi si ergeva a difesa della bella attrice.

A distanza di pochi mesi Vanessa si riprende la sua rivincita, da tutti coloro che hanno criticato in maniera così ferma e decisa il suo aspetto fisico, senza contare che la Incontrada è anche mamma a tempo pieno. Da poco l’attrice ha pubblicato una foto sul noto social network “Instagram“; la foto in questione mostra Vanessa in costume da bagno, pezzo intero, di colore nero, con sorriso appena accennato e sguardo radioso.

La foto in poco tempo ha subito fatto il giro del web, e questa volta pare che i commenti mossi dal popolo del web siano stati in chiave altamente positiva, complimentandosi con la donna per la sua forma ritrovata, e per la sua bellezza oltremodo naturale e solare. L’attrice il 24 Novembre compie 41 anni, e ad oggi appare davvero in forma smagliante.

Anche dal punto di vista lavorativo, per la Incontrada sembra che le cose vadano a gonfie vele, sarà di fatto possibile ritrovare Vanessa in tv già dal prossimo autunno, nel sequel della famosa serie tv targata Rai “Non dirlo al mio capo” in compagnia di Lino Guanciale; ancora l’attrice Spagnola ritornerà anche con la serie “Angela“.