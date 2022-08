Vanessa Incontrada in crisi, la stoccata a Hunziker e Blasi: "Sono scelte. Io non l’ho fatto.."

Ascolta questo articolo

L’intervista di Vanessa Incontrada su “Vanity Fair” le ha dato l’occasione per parlare della sua vita privata, in particolare del rapporto con il compagno Rossano Laurini. Lo scorso febbraio si erano diffuse alcune voci che raccontavano di una loro crisi di coppia, voci che però non sono mai state né confermate, né smentite.

In questa torrida estate dove i riflettori del gossip sono puntati su Ilary Blasi per la fine del suo matrimonio con Francesco Totti e sulla nuova storia d’amore di Michelle Hunziker con il medico chirurgo Giovanni Angiolini, anche la Incontrada ha rilasciato alcune dichiarazioni destinate a creare fermento.

Vanessa Incontrada commenta la fine delle storie di Michelle e Ilary

“Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti” ha dichiarato Vanessa, ammettendo che il suo rapporto di coppia non sta attraversando un bel momento. Non aggiunge particolari che spieghino i motivi di questa sua crisi, ma rivela che sta vivendo una sorta di confusione non solo a livello affettivo, ma – si presume – anche a livello professionale.

Proprio dopo questa ammissione, ha commentato anche gli ultimi avvenimenti che riguardano proprio la Hunziker e la Blasi. Nonostante non dichiari apertamente che tra le loro storie ci sia una sorta di parallelismo, si lascia scappare un commento che porta a pensare proprio a questo.

A proposito della scelta di annunciare per mezzo di un comunicato la fine delle loro storie, la Incontrada ha qualche dubbio a riguardo: “Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita”, così ha concluso Vanessa.