Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, amore al capolinea: gli indizi

Vanessa Incontrada è una delle attrici e conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Spagnola di origine, ma italiana di adozione, la Incontrada in venti anni che vive nel nostro paese, è riuscita a costruire una carriera di tutto rispetto collezionando successi su successi. Vanessa è amata e stimata dal pubblico, che la ammira e la segue con piacere.

Dal punto di vista professionale insomma, Vanessa può vantare una carriera davvero importante, mentre da quello personale qualcosa sembra non andare per il verso giusto. La Incontrada da anni vive una relazione con l’imprenditore Rossano Laurini, padre di suo figlio Isaal. I due non amano apparire in pubblico e preferiscono preservare la loro intimità.

Una crisi di coppia però sembrerebbe essere in atto. Un amore quello tra Vanessa e Rossano che sembrava procedere a gonfie e vele, difatti quando numerosissimi haters hanno attaccato l’attrice per la sua forma fisica non proprio al top, Rossano è stato il primo sostenitore di Vanessa. Durante una puntata della trasmissione “20 anni che siamo italiani”, in onda lo scorso novembre su Rai 1 e condotta proprio dalla Incontrada in coppia con il cantante Gigi D’Alessio, la presentatrice ha tenuto un monologo proprio sulla bellezza, supportata dal compagno.

Dunque tutto sembrava procedere per il verso giusto, fino al gossip delle ultime settimane. Diversi sono i segnali che non lasciano presagire nulla di buono. La coppia non appare insieme sui social da un po’. Inoltre, i due condividono foto separate esclusivamente con il figlio Isaal e i “like” non arrivano più. Tutti indizi che messi insieme fanno una prova.

I diretti interessati al momento tacciono e nessuna parola in tal senso è stata proferita. Sicuramente saranno Vanessa e Rossano a chiarire la situazione, in un senso o nell’altro e il loro silenzio potrebbe essere dettato dalla volontà di preservare la loro intimità e cercare di ricucire un rapporto importante. Solo il tempo svelerà tutta la verità.