Vanessa Incontrada e la sorella minore Alice: la somiglianza sbalordisce i fan

In pochi sanno che la brillante conduttrice Vanessa Incontrada nasconde un’affascinante sorella minore di nome Alice. La vulcanica 41enne iberica ha parlato per la prima volta di lei sui social network, menzionandola in una foto pubblica sul profilo di Instagram @vanessa_incontrada.

In uno scatto fotografico apparso sul suo canale social ufficiale, la leggendaria presentatrice di “Zelig” ne ha approfittato per citare per la prima volta Alice Incontrada. Nel post in questione, Vanessa è apparsa raggiante e in tutta la sua semplicità, con addosso una camicia prestata dalla sorella.

Nella didascalia annessa, la spagnola più amata dagli italiani ha esordito scrivendo: “La camicia è sua”, facendo riferimento esattamente alla sua unica sorella. Lo scatto fotografico ha raccolto quasi 170 mila like, oltre 6 mila commenti di stupore e tutta la curiosità dei fan. Un autentico tripudio di interesse e invadenza da parte dei suoi 1,8 milioni di followers.

Sebbene sul conto di Alice Incontrada circolino limitate informazioni e pochissime foto, una cosa è certa: anche la ‘Incontrada junior’ è una bellissima ragazza e somiglia in maniera sbalorditiva alla sua celebre sorella. A stupire i fan della conduttrice è stata infatti la sorprendente somiglianza tra Vanessa e Alice.

Le due sorelle hanno le stesse note cromatiche ed un’espressione del volto decisamente simile. Entrambe figlie degli stessi genitori, il rapporto tra le due ragazze non è stato affatto facile, in seguito al trasferimento in Italia di Vanessa, impegnata e concentrata ad intraprendere la sua fortunata carriera televisiva.

Oggi, nonostante la distanza, il rapporto tra Vanessa e Alice è splendido e la 41enne ispanica si dichiara estremamente legata a lei. A differenza di sua sorella, Alice Incontrada è una ragazza particolarmente riservata e vive nella privacy più assoluta, svolgendo una professione diametralmente opposta a quella di sua sorella. Alice, infatti, gestisce il ristorante “Le bimbe”, sito nella città di Barcelona.