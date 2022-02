Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sono lasciati: lo scoop di Diva e Donna

Vanessa Incontrada per quasi quindici anni è stata legata a Rossano Laurini, imprenditore e direttore di diversi locali in Toscana, con cui tredici anni fa ha avuto un figlio, Isal. Qualche anno fa si era mormorato che la coppia fosse in attesa di un secondo figlio, ma si sono rivelati semplici gossip privi di fondamenta. Secondo il settimanale “Diva e Donna”, non sarebbe invece un gossip infondato la fine della loro relazione.

Stando a quanto riporta il giornale nel numero in edicola questa settimana, Rossano Laurini e Vanessa Incontrada si sarebbero detti addio dopo un lungo periodo di crisi cominciato durante il primo lockdown. Come per molte altre coppie, la convivenza forzata ventiquattro ore su ventiquattro avrebbe messo a dura prova il loro rapporto, logorandolo, facendo emergere dissapori e contrasti.

Vanessa Incontrada e il compagno Rossano si sono lasciati? Lo scoop di Diva e Donna

Per la coppia, dunque, le cose non andavano bene già da due anni, ma solo di recente sarebbe arrivata la decisione di dirsi ufficialmente addio. Una decisione che né Vanessa Incontrada né Rossano Laurini, solitamente molto schivi e riservati, hanno dato in maniera ufficiale, preferendo trincerarsi dietro l’elegante silenzio che li ha sempre contraddistinti e protetti dai pettegolezzi.

Tuttavia i segnali della rottura – o quanto meno di una crisi molto profonda – ci sono tutti e sono molto evidenti. Contrariamente a qualche anno fa, infatti, la Incontrada e Laurini non si mostrano mai insieme, ma sempre da soli, in compagnia del figlio Isal. Non solo, perché chi segue attentamente la conduttrice e attrice spagnola sui social, ha notato che ultimamente pubblica spesso post malinconici, con frasi tristi e pensieri che rimandano a sentimenti come la delusione e il dispiacere.

Per esempio, l’ultima storia di Vanessa Incontrada su Instagram recita così: “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”. Si tratta forse di una frecciatina al (ex) compagno? Di certo l’attrice non sta attraversando un periodo semplice, ma per sapere come stanno davvero le cose tra lei e il compagno storico, i fan dovranno accontentarsi del poco che trapela dai giornali.