Vanessa Incontrada diventa modella curvy per Dolce e Gabbana

Vanessa Incontrada è una delle conduttrici e attrici più apprezzate della televisione italiana. Indubbiamente la sua bravura e la sua professionalità, fanno di lei uno dei volti più amati. Spagnola di origine, ma italiana di adozione, la Incontrada in venti anni che vive nel nostro paese, è riuscita a costruire una carriera di tutto rispetto collezionando successi su successi.

Da “Zelig” a “20 anni che siamo italiani”, da “Non dirlo al mio capo” a “Un’altra vita”, all’esperienza nelle vesti di giudice ad “Amici” fino a quella che si appresterà a vivere nella prossima edizione del “Festival di Sanremo“, sono solo alcune delle fiction e dei programmi a cui la Incontrada ha preso parte. Ebbene si, Vanessa sarà una delle dieci vallette che affiancherà Amadeus nella 71esima edizione della kermesse musicale più importante d’Italia. La sua presenza era stata già richiesta a gran voce dal pubblico, lo scorso anno.

Da qualche tempo a questa parte, l’attrice è nel mirino degli haters i quali la criticano e attaccano per le sue curve morbide. Durante una puntata di “20 anni che siamo italiani”, la Incontrada tenne un monologo sulla bellezza che commosse tutti. Nonostante gli attacchi, la conduttrice ha sempre fatto orecchie da mercante, non mettendosi mai a dieta e dimostrandosi sempre per quello che è: un esempio di eleganza, bellezza smisurata e solarità.

Adesso, grazie proprio alle sue curve, Vanessa è diventata una modella. Icona di sensualità, la Incontrada è stata ingaggiata da Dolce e Gabbana come modella curvy del noto brand d’abbigliamento. Non solo, la spagnola è diventata anche un’opera d’arte. Difatti, nella nuova campagna pubblicitaria di D&G che vede Vanessa direttamente coinvolta, quest’ultima è stata introdotta in un quadro a tre dimensioni che riprende l’arte di Pieter Paul Rubens.

Le immagini più simboliche della campagna ripropongono proprio tali scene. Si vede una splendida Vanessa Incontrada con indosso un abito di seta color rosso ruggine, mentre osserva languida il fotografo e con intorno vasi di fiori, velluti, nature morte, candelabri. Un altro scatto invece, mostra la stessa attrice con indosso una casacca a fiori, mentre si specchia con uno specchio tenuto da un modello tutto muscoli.

Le foto sono state pubblicate sull’account ufficiale Instagram di Dolce e Gabbana e sotto ad esse vi è la seguente didascalia: “Sinonimo di barocco, Pieter Paul Rubens è stato un maestro nel trasmettere morbidezza in ogni dettaglio. Questa scena rappresentata da Vanessa Incontrada esprime delicatezza e grazia“.