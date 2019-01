Vanessa Incontrada attaccata sul suo aspetto fisico. Jane Alexander corre in sua difesa "Critiche insensate!"

Vanessa Incontrada è finita nuovamente nel mirino degli hater ma questa volta non per il suo peso bensì per il suo aspetto fisico. Sembra infatti che alcuni detrattori non abbiamo per nulla gradito alcune sue immagini postate su Instagram che la ritraggono senza trucco in vacanza alle Maldive.

“Ma è piena di macchie, lentiggini, rughe” ha scritto infatti un’utente poco solidale nei confronti di un’altra donna. Inutile dire che i tantissimi fan dell’attrice non hanno perso tempo e immediatamente si sono riversati sul profilo Instagram della loro beniamina per difenderla a spada tratta. Tra questi anche l’ex gieffina Jane Alexander che, senza tanti peli sulla lingua, ha voluto dire la sua in merito alla vicenda.

“Io, giuro, non vi capisco. Ma delle critiche sensate? Le rughe? Dove le vedi le rughe? Ma poi le lentiggini sono super cute, le ho anche io. Dai, basta… intelligenza, chiediamo solo quella” ha chiosato infatti la fidanzata di Elia Fongaro. Non più tardi di qualche mese fa anche la stessa Alexander ha dovuto difendersi dagli attacchi crudeli da parte di alcuni ‘leoni da tastiera’ che avevano scambiato per anoressia un disturbo intestinale del quale l’attrice soffriva.

Per il momento la stessa Incontrada ha preferito non rispondere a tali provocazioni dal momento che in passato ha sofferto molto per le critiche e le polemiche sul suo aspetto fisico soprattutto dopo la nascita del figlio Isal. “È stato un momento duro. Io ero modella, avevo un corpo bellissimo. Poi sono rimasta incinta con una gravidanza problematica. Appena nato Isal ho ripreso subito a lavorare, allattavo, ero prosperosa, ma non mi aspettavo tanta cattiveria sui social” aveva raccontato Vanessa in un’intervista a Grazia.

Dopo un 2018 ricco di emozioni e un 2019 ancora più importante per quanto riguarda il lavoro, Vanessa è anche la protagonista principale del film L’amore, il sole e le altre stelle, in onda dal 9 gennaio 2019 in prima serata su Rai 1.