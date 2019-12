Vanessa Incontrada, altro che Natale Vip: a Barcellona lavora nella bancarella del padre artigiano

Dopo il grande successo della sua recente conduzione nel famoso programma Rai “20 anni che siamo italiani”, la bellissima Vanessa Incontrada ha scelto di tornare a Barcellona per trascorre le festività natalizie con la sua amata famiglia. Cosi insieme al compagno Rossano Laurini, al figlio Isal e alla sua cara cagnetta Gina è volata in Spagna per raggiungere l’altro pezzo del suo cuore.

Mentre molti dei suoi colleghi trascorrono le vacanze rifugiandosi in località esotiche e lussuose, la bellissima Vanessa continua ad essere la solita “ragazza della porta accanto”, tanto da aiutare il padre Filippo nella gestione della sua bancarella. Semplicità, umiltà e tanta bontà contraddistinguono la personalità di Vanessa che continua ad offrire lezioni di vita veramente importanti.

L’amata conduttrice ha pubblicato, su Instagram Stories, un video che la ritrae dietro la bancarella del padre artigiano presso Gran Via di Barcellona: “Oggi mi tocca, dò una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui!”. Nonostante il successo e la fama, Vanessa è rimasta con i piedi per terra cosi da privilegiare la bellezza delle piccole cose regalando un grande esempio: “Mio papà è un artigiano, lavora la pelle. Quando va nei mercati e io mi trovo in Spagna vado volentieri a dargli una mano”.

La bellissima famiglia di Vanessa Incontrada è composta dal padre Filippo (romano della Garbatella) e dalla madre spagnola Alicia Soler Noguera. Inoltre Vanessa ha una sorella minore di nome Alice con cui divide i tanti ricordi della loro infanzia. Nonostante la distanza, Vanessa riesce sempre a trovare il tempo per raggiungerli e per trascorrere con loro momenti ricchi di grande affetto.

Il padre artigiano è sempre stato un grande lavoratore e proprio lui ha insegnato a Vanessa il valore del sacrificio. Arrivata in Italia, Vanessa ha conquistato i cuori dei telespettatori che hanno, da subito, apprezzato la sua semplicità e umanità. Insieme al compagno Rossano, Vanessa Incontrada è riuscita a formare la sua famiglia, arricchita dalla presenza del figlio Isal avuto nel 2008.