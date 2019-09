Vanessa Incontrada alla riscossa: "Le curvy non vogliono più nascondersi"

Vanessa Incontrada, una delle attrici più amate e apprezzate dal pubblico televisivo italiano, è tornata a far parlare di sé, dopo le recenti critiche per la sua fisicità, per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista, dove ha parlato del suo ultimo progetto, cioè la realizzazione di una capsule collection per una nota casa di moda, dando così una sonora risposta ai tanti haters che la attaccano sul web.

La ragazza spagnola con le sue lentiggini, il viso acqua e sapone e quell’atteggiamento sempre frizzante ed allegro da eterna ragazzina, hanno fatto in modo, che Vanessa entrasse nel cuore degli italiani, che se da un lato la rimpiangono al fianco di Clausio Bisio, dall’altro non mancano occasione di guardarla nelle fiction di successo di cui è protagonista.

Vanessa Incontrada dopo gli attacchi degli haters

Oltre che con la conduzione e la recitazione, Vanessa si è recentemente misurata con la moda, disegnando una linea di abbigliamento che possa rallegrare la quotidianità delle donne. L’attrice ha voluto sottolineare nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera che in base alle statistiche le donne che indossano una taglia superiore alla 44 sono ormai la normalità.

La bella attrice in questi ultimi anni è stata oggetto di aspre critiche sulle sue forme e sul suo peso, che hanno suscitato l’immediata replica della Incontrada che in occasione di una intervista a Domenica In replicava che ci possono essere nella vita di una donna periodi in cui si si sente meno bene, ma ciò che importa è che bisogna accettarsi per quello che si è, comprese cellulite, smagliature ed inestetismi vari.

Vanessa ha pensato nuovamente al riscatto delle donne non più filiormi nel momento in cui ha disegnato la capsule collection per Elena Mirò dicendo: “basta capi che coprono e mortificano“, aggiungendo poi di aver utilizzato dei tessuti particolari, come la pelliccia ecologica. La Incontrada ha ribadito che le donne curvy non vogliono più nascondersi, oggi il trend è diverso: “Se ho il seno o le cosce importanti, le mostro: o vi piaccio, altrimenti pace“.