Vanessa Incontrada a cuore aperto: "Sono stanca di avere paura"

Vanessa Incontrada è una delle attrici del panorama nostrano più amate e apprezzate. Spagnola di origini ma italiana d’adozione, Vanessa è riuscita a costruirsi una carriera di tutto rispetto. Alternandosi tra la conduzione e il set, dove è attrice, la Incontrada è un’artista completa. La sua bravura è sotto gli occhi di tutti e per tale ragione il pubblico la segue con immenso affetto.

Vanessa però è anche una donna, oltre che una mamma, e come tutti gli esseri umani ha le sue paure. Intervistata dal magazine “Voi”, l’attrice si è lasciata andare e a cuore aperto ha dichiarato: “Personalmente sono stanca di aver paura delle mie paure, ma credo che ci convivrò per tutta la vita, quindi è meglio accettarle, capirle e abbracciarle, invece di litigarci“. Senza filtri o inganni, Vanessa si è raccontata.

La Incontrada ha poi fatto un discorso sull’aggressività, ammettendo come non ami chi adotta tale atteggiamento. Lei è una persona che dice sempre ciò che pensa, ma lo fa in maniera pacifica. A proposito di tale argomento, Vanessa ha lanciato una stoccata al Governo: “Anche chi ci governa lo fa in maniera aggressiva e secondo me non va bene così“.

L’attrice in questi giorni è impegnata sul set della fiction “Fonseca Innocenti“, che andrà in onda la prossima stagione su Canale 5. Non solo il piccolo schermo per la Incontrada, Vanessa è molto ricercata anche per il grande schermo e a tal proposito, è tra i protagonisti del film “Ostaggi“, su Sky Cinema. Un volto fresco e brioso, che fa gola a molti registi.

Vanessa si è anche spesa molto sul discorso del sovrappeso, essendo lei un po’ in carne e non in linea con quello che è lo stereotipo della donna dal fisico perfetto che appare in televisione. In prima persona è stata vittima di commenti poco gradevoli da parte degli haters e con immensa signorilità ha sempre risposto. Porta bene i suoi chili di troppo e se ne vanta. D’altronde la sua bellezza, eleganza e raffinatezza, prendono il sopravvento.