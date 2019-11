Vanessa Incontrada, a 41 anni vuole allargare la famiglia: "Sogno di avere una figlia"

Reduce dalla presentazione del libro scritto insieme alla mamma Alicia Soler Noguera “Le bugie uccidono”, la celebre showgirl Vanessa Incontrada ha rilasciato una recente intervista al settimanale per la famiglia “Nuovo”, dove ha parlato, tra le tante cose, anche del suo desiderio di allargare la famiglia a 41 anni.

In attesa di vederla al fianco di Gigi D’alessio nello spettacolo “Venti anni”, l’attrice spagnola, che ha trovato il successo in Italia – dove continua a vivere e lavorare -, si è raccontata a cuore aperto, rivelando degli inediti che la riguardano, così come dei sogni e desideri mai detti prima, che Vanessa spera presto si possano realizzare.

L’ex co-conduttrice di Zelig, già mamma di un bambino, ha ammesso il desiderio di allargare la famiglia, magari con l’arrivo di una bambina, in tal senso le sue parole: “Speriamo che sia femmina! Io non so che cosa voglia dire avere un rapporto con una figlia“. L’aver raggiunto la soglia dei 40 anni non ha certo fatto perdere l’entusiasmo e la speranza a Vanessa, che ora vuole dare un fratellino o una sorellina a suo figlio.

L’attrice e conduttrice si è poi lasciata andare ad alcune considerazioni sul rapporto madre-figlia, dicendo: “Il rapporto madre-figlia è davvero complesso. Noi donne siamo più mentali rispetto agli uomini“, quindi ha fatto riferimento al rapporto che ha con la sua mamma, che ringrazia per quanto ha sempre fatto per lei.

Le due sembrano confrontarsi spesso a causa della visione diversa che hanno delle cose e della vita; confronti che però non minano il loro rapporto, piuttosto lo rafforzano. Vanessa ha poi ammesso che probabilmente commetterà degli errori con suo figlio, proprio come è stato per sua madre con lei.

Il dialogo genitore-figlio è la soluzione di Vanessa per far crescere al meglio il figlio Isal, che può vantare una somiglianza sraordinaria con la celebre attrice. Sembra che il piccolo, nonostante la giovane età, abbia già le idee chiare sul suo futuro, infatti il sogno di Isal è quello di frequentare il conservatorio.