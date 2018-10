Valerio Scanu lancia una frecciatina a Maria De Filippi e parla di azioni legali

Peggiorano i rapporti interpersonali tra Valerio Scanu e Maria De Filippi. Il 28enne sassarese, infatti, è tornato a pungolare la conduttrice di Canale 5. I due avevano avuto dissapori alcuni anni addietro, quando il cantante si era arrabbiato per non essere stato invitato come ospite al serale del talent show Amici, dopo la vittoria del 60esimo Festival di Sanremo.

In molti ricorderanno che Valerio Scanu aveva dichiarato pubblicamente di essere stato diffidato dal parlare della trasmissione di Maria De Filippi, esprimendo tutto il suo rammarico. Un po’ per orgoglio, un po’ per paura di eventuali azioni legali, da allora Scanu decise di non menzionare mai più la sua ex madrina.

Durante la conferenza stampa di presentazione del suo ultimo album “Dieci”, ha approfittato per lanciare una velata frecciatina alla De Filippi, facendo attenzione a non citarla esplicitamente. L’occasione si è presentata quando Elvira Serra, giornalista del Corriere della Sera, gli ha chiesto di commentare la sua esperienza alla trasmissione televisiva ‘Tale e Quale Show’, conclusasi con la vittoria.

“Mi sono molto divertito durante il programma, son sempre stato portato a fare imitazioni, sin dalle scuole superiori quando facevo le imitazioni. Lì, da Carlo Conti, ho imitato uomini virgola donne. Stavo per dire ‘Uomini e donne‘ ma devo stare attento: come dico mezza parola mi querelano!” ha sentenziato il cantautore.

Valerio Scanu si è lasciato scappare – intenzionalmente si può dire – un’osservazione extra, rivolta indirettamente alla regina di Canale 5. Tra attriti e risentimenti, i rapporti tra i due personaggi seguitano ad esser tesi come una corda di un violino.

Il cantante ha astutamente omesso di citare la conduttrice, visto che le polemiche e i misunderstanding giornalistici si possono verificare all’ordine del giorno. Ancora oggi non ci sono state repliche e/o dichiarazioni ufficiali da parte della moglie di Maurizio Costanzo. Maria De Filippi ha scelto di non proferire parola.