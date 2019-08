Valerio Scanu e la truffa social: le spiegazioni ai suoi fan

Anche i personaggi dello spettacolo spesso si ritrovano coinvolti in vere e proprie truffe senza esserne a conoscenza. E’ quello che è capitato due giorni fa a Valerio Scanu, il popolare cantante sardo divenuto noto dopo la sua partecipazione al talent show “Amici”, condotto da Maria De Filippi.

Due giorni fa, il cantante ha condiviso sul suo account ufficiale Instagram, un lungo post attraverso il quale spiega ai suoi followers cosa è accaduto. Nel dettaglio, Valerio Scanu ha dichiarato di essere stato vittima di una vera e propria truffa digitale, avvenuta attraverso un gruppo creato segretamente su Facebook. All’interno di questo gruppo, qualcuno avrebbe chiesto importanti somme di denaro per conto di Valerio Scanu, che ovviamente era all’oscuro di tutto ciò.

“Ciao a tutti. Sono appena venuto a conoscenza di un gruppo segreto su Facebook capitanato da persone che credono di rappresentarmi. Ebbene, all’interno di quella che sembra più una loggia massonica che un fandom mirato a sostenere il mio percorso artistico, è emersa la presenza di approfittatori seriali che, agendo in modo del tutto illegale e per fini privati il più delle volte, persuadevano alcuni miei sostenitori a elargire cospicue somme di denaro” – sono state le parole pubblicate su Instagram da Valerio Scanu, in un post pubblicato due giorni fa.

Il popolare cantante sardo ha poi aggiunto di non aver mai chiesto aiuto economico a nessuno e di essersi sempre autofinanziato, incitanto tutti coloro che lo seguono e lo supportano a dissociarsi immediatamente da questa truffa. Inoltre ha anche ammonito tutti gli amministratori responsabili della creazione di questi falsi gruppi su Facebook, che hanno tratto un vantaggio economico approfittando del suo nome. A queste persone ha ricordato che la verità prima o poi viene sempre a galla e che questo va previsto prima di escogitare qualunque azione illecita.

“Vi aspetto in tribunale, qualora vogliate querelarmi. Buona serata” – sono state le parole finali di Valerio Scanu, che si è dimostrato profondamente amareggiato dall’accaduto.