Valerio Pino contro Maria De Filippi, Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi: "Bloccano il mio ritorno in TV"

Valerio Pino ha iniziato a sbarcare in televisione all’età di 18 anni, partecipando come ballerino a “Sarabanda”, il quiz musicale condotto da Enrico Papi. Ma la fama inizia ad arrivare quando decide di diventare uno dei professionisti di “Amici di Maria De Filippi”, lavorando in seguito per alcune trasmissioni spagnole ed estere.

In una vecchia intervista a “Tv Lo” ha detto che per lui le porte della televisione in Italia sono chiuse a causa di alcuni personaggi famosi che da circa dieci anni ostacolerebbero il suo ritorno. In questa circostanza però non fa nomi, promettendo però di farli a tempo debito.

La rivelazione di Valerio Pino

I nomi vengono fatti nella trasmissione “Domenica Like“, il morning show che va in onda ogni domenica dalle 12.00 alle 14.30 su Piuenne, la TV all news della Campania. I nomi fatti dal ballerino professionista sono davvero pesanti, ed entrambe sono molto amate dal pubblico da casa.

Il primo vip famoso è Maria De Filippi: “È molto inca**ata con me per la pubblicazione del mio libro ‘L’amore in camerino’, perché racconto tutta la verità, i dettagli e la mia storia d’amore con Marcus Bellamy vissuta durante i serali di Amici di Maria De Filippi. Io e Marcus ci siamo veramente amati. Mi dispiace Maria. Siccome sei una persona buona e generosa, ora ti chiedo: perdonami”.

In questa lista è presente anche Barbara D’Urso e il suo autore. Entrambi hanno detto ad alcune agenzie di non volerlo poiché vorrebbe apparire in televisione solamente con lo scopo di avere un po’ di visibilità, anche se queste sono gli sono state riportate, quindi non è sicuro al 100%.

L’ultimo nome fatto dal ballerino è quello di Alessia Marcuzzi. Rivela che, durante il “Grande Fratello”, Valerio Pino ha dovuto querelare l’ex compagna di Simone Inzaghi per alcune dichiarazioni false sul suo conto, ove viene anche risarcito. Tuttavia “La Pina”, per vendicarsi, avrebbe bloccato la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”. Infine attacca anche Alfonso Signorini, poiché il direttore di “Chi” si sarebbe legato al dito un suo presunto “no” nella trasmissione “Kalispéra!”.